Tak takhle ne! Oilers převedli hororový začátek sezóny

Den před startem sezóny jste mohli číst v edmontonských novinách oslavné fanfáry. „Tohle je ten nejlepší tým, s nímž kdy McDavid vstupoval do sezóny!“ Zatímco o Vancouveru se předsezónní preview vyjadřovala velmi opatrně, texty o Olejářích přetékaly optimismem.

„Jsme nejzkušenější,“ přikyvoval Connor McDavid, který začíná v Albertě svou devátou sezónu. „Už jsem to říkal víckrát. Každý je tady v optimálním věku. Každý už odehrál v téhle lize hodně let a naši mladí kluci se taky rozjeli skvěle. Jsme v dobrém rozpoložení, to ale nic neznamená, dokud doopravdy nezačneme.“

Ano, pohoda z přípravy neznamená vůbec nic. NHL opět jednou ukázala svou nevyzpytatelnou tvář. Kdo ráno koukal na výsledky, musel si myslet, že ty číslice snad někdo prohodil. Edmonton vstoupil do sezóny brutální porážkou 1:8. Lekce naděloval Vancouver.

Hostům nevycházelo vůbec nic. V bráně dostal šanci Jack Campbell. Chlapík s křehkou psychikou, jenž sliboval do nového ročníku větší sebevědomí, nepůsobil zrovna jistě, i když za některé góly určitě nemohl. A nejen kvůli nešťastné teči jako u čtvrté trefy domácích. Obrana před ním doslova hořela. O osm inkasovaných branek se svorně rozdělil se Stuartem Skinnerem.

Novináři v Edmontonu dávali po utkání najevo chuť zvracet. „Po vší přípravě, nadšení a očekáváních se úvodní noc Oilers změnila v karneval zklamání,“ píše v té slušnější pasáži tisk.

Samozřejmě je to jen jeden zápas. Znepokojení ale panuje nad tím, že Edmonton neprohrál rozdílem třídy s Carolinou nebo Torontem, nýbrž s Vancouverem. Když přišel do brány Skinner, inkasoval z druhé střely. Hosté dostali tři góly v oslabení. Jasně horší ale byli i při hře pět na pět.

Těsný prostor pod stropem přinutil hrát Oilers jen se 17 hráči (11 útočníků a 6 obránců), Vancouver na tom byl nicméně úplně stejně, takže nejde o omluvu. Se stagnujícím platovým stropem a nutkáním generálních manažerů některé hráče stále přeplácet jde v podstatě už o trend.

Jak všechno shrnout? Je to jediný duel, což ale neznamená, že někomu nehnul žlučí. „Z toho utkání pro nás vyplývá hodně lekcí. Zrovna v prvním zápase sezóny něco takového naštve. Jistě, takové večery se stávají, ale v prvním utkání to na....“ zlobil se Connor McDavid.





