Tak takhle ano! Lafrenière začíná hvězdit

Pro nikoho tahle sezona není lehká, zvlášť pak pro nováčky. Ještě těžší to měl Alexis Lafrenière, kterého si na podzim vybrali Rangers z prvního místa. Generační talent, hokejový zázrak či spása Rangers. Takhle nějak se o něm mluvilo. Co se týče produktivity, na svá juniorská léta zatím nenavázal. Fanoušci Rangers se ale nemusí bát, v posledních týdnech naplno ukazuje, jak velký potenciál v něm dřímá.

Na podzim to byla velká událost. Vždyť Rangers vybírali z první pozice poprvé od roku 1965. Všem bylo jasné, že na Manhattan zamíří právě Lafrenière. Nakonec se tak stalo a fanoušci vybouchli nadšením. Před startem sezony dokonce padaly řeči o tom, jak je schopný hned ve své první sezoně nasbírat třeba 60 bodů.

Když taková produktivita nepřicházela, příznivci Blueshirts byli zklamaní. Je však ale důležité vzít v potaz několik faktorů. Ten první už jsme zmínili. Hraje se zkrácená sezona, ve které týmy vypadávají kvůli karanténě a ve které jsou na sebe zápasy nahuštěny opravdu natěsno.

Lafrenière byl navíc dlouhé měsíce bez hokeje. Ano, trénoval, nicméně ostrý zápas hrál naposled na jaro před tím, než začala pandemie. Rangers mu dokonce nepovolili start na mistrovství světa juniorů. Kanaďan tak šel rovnýma nohama přímo do kratičkého tréninkového kempu a pak šup do NHL. Skok z juniorů do nejlepší ligy světa je složitý pro kohokoliv, o to více, když přidáme v potaz dlouhou pauzu. V 19 letech to jednoduše není jednoduchá situace.

„Pro mladé hráče je těžké se aklimatizovat. Skoro žádný kemp, žádné přípravné zápasy,“ uznal i lodivod Rangers David Quinn. „Pokud by za sebou měl klasický třítýdenní kemp a šest zápasů před sezonou, bylo by to jiné.“

20. února měl Lafrenière na kontě patnáct zápasů a jedinou branku. Tou dobou byl například televizní stanicí TSN přirovnáván k Nailu Jakupovovi nebo Patriku Štefanovi. Trochu nefér, co myslíte?

Přetočme několik týdnů dopředu a přenesme se do současnosti. Lafrenière je na křídle prvního útoku a naplno ukazuje, jak moc talentovaný je.

„Cítím se o dost sebevědomější,“ cituje mladou hvězdu nhl.com. „Dostal jsem se do toho, hraji to svoje.“

Bodově to sice stále není ono, ale v posledních zápasech je to přeci jenom lepší. V posledním zápase vstřelil vítězný gól proti Buffalu. V uplynulých šesti utkáních má navíc bilanci tří branek a dvou asistencí.

„Alexis přišel na to, jak být kreativní v útoku i na úrovni NHL. Teď je na tom líp,“ vnímá Lafrenièrův posun i trenér Quinn. „Navíc sám ukazuje touhu učit se věci, které ho dělají komplexnějším hráčem.“

A i když to Lafrenièrovi úplně nešlo, nikdy neukázal ani špetku frustrace. Vždy byl na ledě pro jeho spoluhráče, za které měl upřímnou radost. Po vítězných zápasech rozdává úsměvy na všechny strany a z gólů spoluhráčů má stejnou radost, jako kdyby je střílel on sám.

„Jeho přístup je fantastický,“ smeknul před ním klobouk obránce Brendan Smith. „Je to nakažlivé. Když ho vidíte se pořád smát, smějete se taky. Užívá si to tu, je parádní ho tak vidět.“

Lafrenière se sice neobjevuje v žebříčcích nejlepších mladíků letošního ročníku, fandům Rangers to však nemusí vadit. S přibývajícím časem na ledě stoupá i jeho produktivita, v zápasech je navíc vidět i když zrovna neboduje.

Budoucnost Rangers je v dobrých rukách.

