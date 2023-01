Tak se slaví pětistovka! Stamkos zazářil hattrickem

Je naprosto bez debat, že Steven Stamkos je jednou z největších legend Tampy Bay Lightning. V noci k tomu přidal další dodatek, překonal totiž hranici pěti stovek vstřelených gólů. A stylem vskutku nápaditým, Vancouveru nasázel hattrick.

Dvaatřicetiletý borec vstřelil jedenáctý hattrick v kariéře a stal se teprve třiadvacátým hráčem v historii, který vstřelil 500 branek v jednom dresu.

„Je to výjimečný moment,“ rozplýval se pak po zápase, který jeho tým vyhrál 5:2. „V posledních zápasech jsem měl dost šancí, moc jsem je nedával. Proto jsem byl rád, že jsem to měl dneska po pěti minutách za sebou. Kluci se v posledních utkáních snažili mi dost nahrávat, přičemž byli v pozicích, kdy mohli sami střílet. Je fajn mít to za sebou.“

Všiml si toho i trenér Jon Cooper: „Jestli jste viděli naše poslední zápasy, museli jste si všimnout, že když byl Steven na ledě, nikdo jiný nestřílel. Jako trenér jsem rád, že to je za námi, protože kluci ho hledali až moc. Konec konců, stresující to bylo i pro něj.“

Ze současných hráčů je lepší pouze Alex Ovečkin (810 gólů) a Sidney Crosby (538). V této sezoně se mu daří plnit spoustu milníků, například na začátku prosince si zapsal tisící bod.

Už nějakou dobu platí rovnice, že Stamkos = Tampa Bay. Pokud byste v různých historických tabulkách organizace hledali jeho jméno, většinou vám to nezabere moc času. Stamkos totiž bude maximálně druhý.

Prvenství mu patří ve vstřelených gólech, bodech (1 024), gólech v přesilovkách (190), bodů v přesilovkách (370), vítězných bankách (76) nebo gólech v prodloužení (13). Jediné, v čem zaostává, jsou asistence. Tam je „až“ druhý za Martinem St. Louisem. K jeho dorovnání mu chybí 66 nahrávek.

Kromě úspěchu samotného zaujalo i to, jak k tomu přistoupili fanoušci Vancouveru. Žádná zášť, ba naopak. Stamkosovi připravili mohutný potlesk.

„Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, kteří tu dnes byli. Moc vám děkuju, bylo to opravdu krásné gesto,“ dodal Stamkos.

