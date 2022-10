Jednou byl z jedním nejžádanějších nováčků na trhu, letos musel vzít zavděk zkoušce. Na ní ale uspěl a trenérský štáb newyorských Jezdců zaujal natolik, že mu byla nabídnuta plnohodnotná smlouva. Jimmy Vesey se tak vrací tam, kde to začalo.

Když totiž po ukončení působení na Harvardu, kde byl kapitánem a zářivou hvězdou univerzitní soutěže, rozmýšlel, jaký tým si vybere, měl spoustu možností. V lize chtěl čerstvého vítěze ceny Hobbey Bakera, tedy nejlepšího univerzitního hráče, téměř každý.

Nakonec před sezonou 2016/17 rozhodl jednoznačně. Chci do New Yorku! Jeho první sezona splňovala velice solidní parametry, na které dokázal navázat ve třech dalších. Jeho maximem bylo 35 bodů z poslední sezony.

Jeho hodnota byla v té době na maximu, jelikož měl podepsanou novou smlouvu. Ta ale Rangers překážela, jelikož se blížilo léto, ve kterém podepsali za obří peníze Artěmiho Panarina. Někdo tak musel z kola ven a byl to právě Vesey.

A dalo by se říct, že to byl začátek velkého úpadku. Výměnou se dostal do Buffala, kde strádal a měl pouze dvacet bodů. Následoval podpis v Torontu, kde se mu nedařilo, stejně jako ve Vancouveru, kam byl v průběhu předminulé sezony vyměněn.

Když loni podepisoval s Devils, zdálo se, že je připraven opět najet na úspěšnou dráhu, cítil se velmi odhodlaný. Byla z toho ale opět maximálně průměrná sezona, po které se nabídky z ligy nehrnuly.

Na podzim tak kývnul týmu z Manhattanu, jenž si ho pozval na zkoušku. A klaplo to! Vesey nakonec podepsal za nejmenší možné peníze, ale dostává příležitost opět hrát tam, kde se mu nejvíce dařilo. A pozor, zaujmout extrémně náročného trenéra, jakým je Gerard Gallant, rozhodně není náhoda.

Nakopne svou uvadající kariéru?

Share on Google+