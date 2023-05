Tak přeci jen! Calgary ukončilo spolupráci se Sutterem

Už to vypadalo, že Darryl Sutter bídnou sezonu Calgary přežije. Odešel generální manažer týmu, tudíž se zdálo, že Sutter zůstane na lavičce i další rok. Z ničeho nic je ale vše jinak. Sutter byl v pondělí odpoledne vyhozen.

Flames podruhé za poslední tři sezony nepostoupili do play off. To byla ale jen špička ledovce. Atmosféra kolem týmu byla celý ročník velmi negativní, hvězdám se nedařilo a v podstatě nic nešlo tak, jak mělo.

Sutter měl smlouvu ještě na dvě sezony, jeho vyhazov ale smysl dává.

„Jménem vedení klubu a všech fanoušků Calgary Flames chceme Darrylovi poděkovat za jeho dlouholetou práci pro Calgary Flames a celou komunitu,“ stojí v oficiálním prohlášení prezidenta a výkonného ředitele Flames Johna Beana.

Čtyřiašedesátiletý kouč převzal funkci šéfa lavičky během sezony 2020/21 a o rok později zažil jednu z nejlepších sezon v historii klubu, kterou zakončil se 111 body a prvním místem v Pacifické divizi.

Edmonton však Calgary vyřadil ve druhém kole play off a v Kanadě následovalo léto plné změn. Johnny Gaudreau odešel jako volný hráč do Columbusu Blue Jackets a Matthew Tkachuk byl vyměněn do Floridy Panthers za MacKenzieho Weegara a Jonathana Huberdeaua.

Flames také uzavřeli sedmiletou smlouvu s Nazemem Kadrim, čímž se v týmu znovu zvýšila očekávání, že naváže na úspěšnou sezonu 2021/22.

Po prvních šesti zápasech, ze kterých Calgary vyhrálo pět, prohrálo sedmkrát v řadě a po většinu sezony se snažilo odlepit od bídné formy. Výpadek Winnipegu v závěru základní části spolu se solidní formou dal klubu ještě kousek naděje na postup, ale prohry s Vancouverem a Nashvillem oficiálně zpečetily jeho osud.

