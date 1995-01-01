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NHL

Tak nakonec jen tři roky. Bobrovskij dochytá kariéru v Torontu

1. července 20:37

Jiří Lacina

Bylo kolem něj hodně vzruchu. Sergej Bobrovskij si údajně myslel na čtyřicetimiliónový kontrakt, délka až šest let, což se v sedmatřiceti letech po nejhorší sezóně v kariéře jevilo šílené. Florida se také proto rozhodla jinak a ruský brankář nakonec na volném trhu notně slevil z požadavků.


Podle svého přání podepsal Torontu. Je to na tři roky a 21 miliónů dolarů. I to přijde některým komentátorům moc, délka kontraktu už je ale v pořádku.

Ruskému gólmanovi končí sedmiletá smlouva na 70 miliónů. V roce 2019 se zdála leckomu přešvihnutá a dlouho to skutečně vypadalo na provar. Jenomže Bobrovskij nakonec ukázal kvalitu, když dovedl Floridu ke dvěma Stanley Cupům.

Letošní ročník měl nicméně statisticky nejhorší, úspěšnost zákroků jen 87,7%, průměr obdržených branek 3,07. Panthers, kteří hráli celou sezónu bez kapitána Barkova, se nakonec nedostali ani do play off.

Bobrovskij každopádně dlouhý kontrakt na Floridě dokončil, nikdo ho zpětně nemůže zpochybnit a odchází na základě vlastního rozhodnutí. Gólman, který je známý obrovským váhovým úbytkem během zápasů, odchytal krom covidového zkráceného ročníku od roku 2016 vždy aspoň 50 zápasů základní části.

Jak prosáklo na sítích, zájem o něj měl i Stan Bowman z Edmontonu, který údajně nabízel 5-6 letou smlouvu někde na úrovni 25 miliónů. Rus dal přednost Torontu.

Florida půjde pro změnu do příští sezóny s Jacobem Markströmem.

 

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