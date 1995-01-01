Tak konečně! Oilers jsou nadále aktivní, z organizace mizí nechtěný útočník

5. března 12:00David Zlomek
V NHL se krátce před uzávěrkou přestupů upekl obchod, který ukazuje, v jakých fázích se oba kluby nacházejí. Zatímco Chicago Blackhawks pokračuje ve své přestavbě, Edmonton Oilers neváhá obětovat budoucnost pro okamžité vyztužení kádru. Jason Dickinson a Colton Dach balí kufry a míří k Olejářům, zatímco opačným směrem putuje Andrew Mangiapane a podmíněná volba v prvním kole draftu 2027. Chicago navíc u Dickinsona podrželo 50 % platu, čímž definitivně vyčerpalo svá retenční místa.
Olejáři v třicetiletém Dickinsonovi získávají elitního dělníka ledu. V Chicagu chodil na led v těch nejtěžších momentech proti největším hvězdám soupeřů, a přesto dokázal herně dominovat s nejlepším Corsi v týmu (50,77 %).
„Odvedl skvělou práci. Miluju jeho vůdcovství a postoj. Je to člověk, který chce prostě vyhrát,“ nešetřil chválou trenér Jeff Blashill. Dickinson by měl v Edmontonu zaujmout pozici centra ve třetí lajně a pomoci především v oslabení, což uvolní ruce Adamu Henriquovi pro přesun do čtvrté formace.
Generální manažer Chicaga Kyle Davidson znovu potvrdil, že pro vysokou volbu v draftu půjde klidně přes mrtvoly. Aby Oilers vyšly platové počty, muselo Chicago převzít Andrewa Mangiapaneho, který se letos trápil natolik, že skončil až na farmě v AHL. Blackhawks to ale nebolí, pod stropem mají místa víc než dost a za přebrání Mangiapaneho smlouvy dostali od Edmontonu sladidlo v podobě prvního kola draftu. Chicago teď vypadá spíše jako investiční fond než hokejový tým, v příštích třech letech mají v kapse pět voleb v prvním kole a sedm ve druhém.
Zajímavou linkou je návrat třiadvacetiletého Coltona Dacha do rodného Edmontonu. Draftoval ho navíc právě GM Stan Bowman v době, kdy šéfoval Chicagu, a teď si ho přitáhl domů jako levný a perspektivní prvek do sestavy. Pro Chicago je naopak Mangiapane buď kandidátem na letní vykoupení ze smlouvy, nebo sázkou na to, že v novém prostředí restartuje svou formu z dob, kdy v Calgary nasázel 35 gólů.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.