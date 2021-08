Tak kde to vázne? Dahlin je stále bez smlouvy

U mladých hvězdiček ligy se tohle stává tradicí. Čekání na balík peněz po skončení nováčkovského kontraktu. Přesně tuhle situaci nyní řeší i v Buffalu, kde na novou smlouvu čeká pilíř obrany Rasmus Dahlin. Prodloužení spolupráce je však zatím v nedohlednu.

Kevyn Adams, generální manažer Sabres, před sebou má těžké rozhodnutí. Nabídnout Dahlinovi rovnou dlouhodobý pakt, nebo ho prvně ozkoušet prostřednictvím tzv. přemosťovacího kontraktu?

Upřímně řečeno, tuto situaci mu nemůže nikdo závidět. Letošní trh s obránci se totiž naprosto zbláznil a kdo si řekl, ten dostal štědře zaplaceno. Na mysl přijdou jména jako Seth Jones, Miro Heiskanen, Cale Makar či Zach Werenski.

Jistě, Dahlin určitě ještě nedosahuje takových kvalit, aby žádal podobný kontrakt, nicméně o moc míň to také nebude. A když někdo namítne, že švédský bek neplní svůj potenciál, pak je potřeba vzpomenout na fakt, že ve své tříleté kariéře za mořem se v týmu vystřídali dva generální manažeři a tři trenéři. Není proto divu, že jeho výkony někdy kolísaly.

Na první pohled má Dahlin slušné statistiky. V prvním ročníku nasbíral 44 bodů, v dalším 40 a v uplynulém 23. Velmi solidní čísla, když vezmeme v potaz, že loni odehrál pouze 59 utkání, letos 56. Zarážející je však statistika +/- z poslední sezony. Bilance -36 vypadá opravdu strašidelně.

Těžko odhadovat výši dlouhodobé smlouvy, nicméně je jisté, že pokud by k dohodě došlo, Buffalo by si ušetřilo nervy do dalších let, a hlavně by ušetřilo pár milionů dolarů.

To onen přemosťovací kontrakt (v angličtině hojně používaný termín bridge deal) by mohl být možná lepším řešením. Avšak se svými riziky.

Pokud by Dahlin dostal smlouvu na dva roky, pořád by na něm ležel tlak, aby dokázal, že si velkou smlouvu zaslouží. Jinými slovy, svůj obří potenciál, který rozhodně má, by už musel rozvinout naplno. Zatím to totiž stále není to pravé ořechové.

Kdyby se mu to nepovedlo, Sabres by si mohli oddechnout, že ho neodměnili obří smlouvou příliš brzo.

Nicméně pokud by nastal opačný scénář, zaplatilo by Buffalo o to víc. Pro srovnání můžeme vytáhnout například pár let starou situaci z Montrealu, kde dostal “dokazovací“ smlouvu P. K. Subban. A v sezoně, která se datovala před koncem ony smlouvy, získal Norrisovu trofej. Canadiens tak na stůl hodili 72 milionů dolarů.

Ať to dopadne, jak chce, Kevyn Adams stojí před těžkým rozhodnutím.

