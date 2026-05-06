Tak kam to bude? Tři scénáře, které se nabízejí pro Larkinovu ságu

6. června 13:45David Zlomek
Žádost kapitána Dylana Larkina o výměnu z Detroitu otřásla NHL. Zatímco hvězdný centr touží po šanci bojovat o Stanley Cup a prchnout z výsledkového marasmu, kluby v lize už začínají žhavit telefony. Zámořský portál The Score se proto pustil do spekulování a představil tři konkrétní scénáře, kam by elitní útočník mohl zamířit a co by za něj Red Wings mohli inkasovat.
Je snadné pochopit, proč by tento přesun dával smysl. Steve Yzerman a generální manažer Ducks Pat Verbeek se znají celou věčnost. Hráli spolu dvě sezony za Red Wings a Verbeek stál po Yzermanově boku v managementu Detroitu i Tampy Bay, než ho v roce 2022 zlákal Anaheim.
Ducks jsou navíc v laufu. Po zisku 92 bodů v základní části vyřadili Edmonton v prvním kole play-off. S mladým jádrem (Leo Carlsson, Cutter Gauthier, Beckett Sennecke, Jackson LaCombe) a slunným kalifornským počasím by Larkin tuto destinaci jen těžko vetoval.
Ducks mají čím lákat. Výměna by mohla zahrnovat Masona McTavishe. Ten sice prožil slabší rok, ale bývalé trojce draftu je stále jen 23 let a má smlouvu na pět let s cap hitem 7 milionů dolarů. Anaheim by mohl přidat i obránce Pavla Minťukova. Ani on sice zatím nenaplnil potenciál volby v top desítce draftu, ale ve 22 letech má jako chráněný volný hráč (RFA) stále vše před sebou.
Wild k zisku Stanley Cupu potenciálně chybí přesně jeden dílek, elitní první centr. Larkin by navíc zamířil do známého prostředí. S generálním manažerem Billem Guerinem a hráči jako Matt Boldy, Quinn Hughes nebo Brock Faber nedávno slavil zlaté medaile s americkým olympijským týmem.
V tomto scénáři by Yzerman cílil spíše na prospekty. Minnesota by mohla obětovat Danila Jurova, jenž má za sebou slibnou nováčkovskou sezonu. K němu by se přidal volba z prvního kola draftu 2023 Charlie Stramel, který by měl po skvělém ročníku na Michigan State (44 bodů ve 37 zápasech) brzy naskočit mezi profesionály. Balíček by mohl uzavřít třiadvacetiletý český obránce David Špaček, spolehlivý zadák připravený okamžitě naskočit do NHL.
Hlavní otázkou u tohoto trejdu je, zda by Larkin považoval Washington za dostatečného kandidáta na titul, obzvlášť když je budoucnost Alexandera Ovečkina nejistá. Pokud však ano a Yzerman bude preferovat hotové hráče místo příslibů do budoucna, Washington by mohl nabídnout solidní balíček. Jeho ústřední postavou by byl devětadvacetiletý centr Dylan Strome, který sice nedosahuje Larkinových kvalit, ale před rokem nasbíral 82 bodů a má velmi přívětivou smlouvu (ještě dva roky za 5 milionů dolarů ročně).
Obranu Detroitu by skvěle okysličil šestadvacetiletý Rasmus Sandin, který se hodí na rozehrávku a Capitals si ho mohou dovolit pustit. Washington by navíc mohl přihodit volbu v 1. kole draftu 2026 (18. pozice), kterou organizace získala z Anaheimu při výměně Johna Carlsona, jelikož si stále drží i svou vlastní volbu ze 16. místa.