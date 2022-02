Tak kam? Nashville údajně prodává Forsberga

Ta informace přišla jako blesk z čistého nebe. Jméno Filipa Forsberga bylo spojováno primárně s podpisem nové smlouvy, o odchodu nechtěl nikdo ani slyšet. Situace se ale měla změnit a Nashville svého útočníka údajně aktivně prodává.

Informaci přinesl novinář Andy Strickland. Ten napsal, že se doslechl, že Predators Forsberga „aktivně prodávají“. V češtině to zní trochu krkolomně, nicméně pointou je, že Nashville aktivně hledá někoho, kdo by o švédského útočníka měl zájem a zároveň by dokázal nabídnout pořádnou protihodnotu.

Ještě před pár dny byl Forsbergův odchod nepředstavitelný. Švéd totiž zažívá vynikající sezonu. Zatím v osmatřiceti zápasech vstřelil šestadvacet branek, ročník má tak rozjetý na téměř padesát gólů.

„Řekl bych, že mi svědčí systém našeho trenéra,“ uvedl Forsberg před pár týdny.

Forsberg září a Nashville míří do play off, nicméně vše komplikuje útočníkův kontrakt.

Ten stávající mu končí po sezoně a je jasné, že bude chtít pořádně zaplatit. Samozřejmě půjde o dlouhodobý kontrakt, Forsberg by chtěl něco kolem osmi milionů dolarů ročně.

Takovou smlouvu ale očividně nechce generální manažer Predators David Poile podepsat. Zároveň ale nechce zůstat bez protihodnoty, a tak se Forsberga snaží udat už teď.

Situaci nepomáhá ani obří kontrakt Shea Webera, jehož následky budou Predators strašit až do roku 2026.

Pro mnohé je to překvapení. A to nemluvíme pouze o fanoušcích Predátorů. Dle Davida Pagnotty totiž Forsberg a jeho agent očekávali, že se v blízké budoucnosti rozběhnou jednání o nové smlouvě naplno.

Vypadá to, že jednání se sice rozběhnou. Místo smlouvy ale půjde o trejd.

