Tak kam? Další Fleuryho destinaci ovlivní hlavně rodina

Kolem něj je pořád živo. Marc-Andre Fleury je jednoduše hvězdou ligy, kterou by si do týmu před blížící se uzávěrkou přál snad každý. Den D pro generální manažery je letos stanoven na 21. března. A situace kolem Fleuryho začíná být pořádně zamotaná.

Důvod je jednoduchý. Spekulace prostě neutichají. Je jasné, že Chicago se do play off nedostane a že míří do přestavby. Nějaká protihodnota za Fleuryho by se tedy rozhodně hodila.

Je však důležité připomenout, že neodejde jen tak. Ve smlouvě má totiž klauzuli o tom, že může sepsat seznam deseti týmů, do kterých jednoduše nemůže být vyměněn. Když navíc vezmeme v potaz, o jakou personu se jedná, vyjde nám, že proti své vůli odejit nebude.

Všechno to leží na něm. Pokud bude chtít odejít, odejde, pokud ne, zůstane. Nejdůležitější je komunikace. „To mezi Marcem a novým generálním manažerem Chicaga není žádný problém,“ uvedl Fleuryho agent Allan Walsh. „O situaci se spolu bavíme, ale nic nového zatím není.“

Dle novináře Eliotta Friedmana si Fleury stanovil dvě klíčové podmínky. Půjde tam, kde má šanci ještě jednou vyhrát, a tam, kde se bude dobře cítit jeho rodina.

Už z léta víme, jak důležitá pro něj rodina a její pohodlí je. I proto Friedman vytahuje eso z rukávu: „Možná chce skončit v Pittsburghu. Mluvilo se i o Washingtonu, ale k rivalovi by stoprocentně nešel.“

Hodně nahlas se mluví i o Torontu, které se topí v brankářské krizi a nemá kam sáhnout. To by však muselo zase kouzlit s platovým stropem, navíc by si Chicago muselo část platu ponechat.

I proto další žurnalista Pierre LeBrun píše, že brankářská legenda nebude levným zbožím. „Bez prvního kola draftu to prostě nepůjde,“ píše na svém twitteru. „Pokud si navíc Blackhawks budou muset nechat část platu, bude muset zájemce přihodit další výběr.“

