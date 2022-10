Tak co, už letos? Kotkaniemi musí mít top sezonu

Carolina má cíl jasný. Myslet s takovým týmem na cokoliv jiného než na Stanley Cup by bylo mylné, tenhle celek musí myslet na nejvyšší mety. Dopomoci by k jejich dosažení měl i Jesperi Kotkaniemi. Ten dostává velké peníze, Hurricanes na něj vsadili. Už by se tak hodilo, kdyby začal důvěru vracet i nazpátek.

Letos vstupuje do prvního roku své osmileté smlouvy, kterou podepsal již na jaře. Ročně bude Fin pobírat téměř pět milionů dolarů. Tedy částku, která absolutně nesedí k roli ve čtvrté lajně, kde v uplynulé sezoně hojně hrál.

V létě mu vznikla ideální příležitost na to, aby prorazil. Z týmu totiž odešel Vincent Trocheck, neotřesitelná volba na druhého centra. Dvaadvacetiletého borce ale tlak nijak nesvazuje.

„Když jsem se vracel na kemp, měl jsem z toho lepší pocit než loni. Loni v tom byl nepořádek,“ vzpomíná. „Smlouva, nabídková listina a všechno dohromady… A rázem začala příprava. V létě jsem na sebe neměl tehdy tolik času. Letos už jo, cítím se odpočatý, připravený.“

První sezona v dresu Hurricanes se nesla doslova v nováčkovském duchu. Hurricanes k Kotkaniemimu přistupovali hodně pomalu, hrával sotva dvanáct minut na zápas. Dokonce i zkoušeli, na jaké pozici bude lepší. Nakonec jasně zvítězilo postavení ve středu útoku, křídlo mu moc nevonělo.

Dá se počítat s tím, že letos to bude o něco lepší. Měla by mu být svěřena pozice druhého centra po odcházejícím Trocheckovi. Carolina ale myslela o krok dál – kdyby se Kotkaniemimu přeci jenom nedařilo, přivedla Paula Stastnyho, který by s rolí ve druhém útoku jistě neměl problém.

„Na druhého centra ale rozhodně má,“ tvrdí na krajanovi adresu Sebastian Aho. „Rozhodně dokáže zahrát, ale je potřeba si držet tu formu stálou. Nepochybuji ale o tom, že je toho schopný.“

Druhá lajna se tak dle všeho ponese v duchu mládí a rychlých nohou. Kotkaniemi si totiž na křídla postaví Martina Nečase a Andreje Svečnikova.

„Je čas udělat krok vpřed,“ ví dobře. „Dokázal jsem sbírat nějakých třicet bodů, ale musím mít víc. Hlavně chci ale dosáhnout na Pohár.“

