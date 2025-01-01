Táhl Ďábly, zastavil Čechy. Hvězda letní divočiny pokukuje po NHL, stejně jako Brodeurův syn

9. srpna 15:00Tomáš Zatloukal
Našinec si to nejspíš pamatuje, jako by to bylo včera. MS 2018 v Dánsku, čtvrtfinále. Před utkáním označují mnozí za slabinu Američanů brankoviště. Jenže Keith Kinkaid všem předvede, že je v životní formě. A spolu s Patrickem Kanem vystaví Česku stopku. Pro repre nečekaná facka, konečná na šampionátu. Teď Kinkaid ukazuje, že stále chytat umí, na jiném turnaji. Zámořské akci 3ICE, kde pod dohledem ikon z historie NHL bojují profíci v hokeji tři na tři.
Kinkaid a NHL?
Naposledy se v ní mihl v sezoně 22/23. Další roky odčapal kompletně po farmách.
Zprvu už lehce vyčpělý. Jeho výkony ale šly postupně zase nahoru. A teď v šestatřiceti dělá na podniku s mottem "Tři na tři, ta nejlepší část hokeje" dojem. Je tam, co se zkušeností s NHL týče, tou největší hvězdou.
Turnaj pojal jako svou reklamní kampaň - šanci vytáhnout se a zaujmout kluby.
A plusové body skutečně sbírá. Třeba Ken Daneyko, trojnásobný vítěz Stanley Cupu, coby kouč poražených po Kinkaidově posledním vystoupení před zkušeným gólmanem hluboce smekl.
"To on byl rozdílovým faktorem, vyhrál jim zápas. byl neuvěřitelný. Pořád to v sobě má."
Daneyko také zavzpomínal na sezonu 17/18, kdy Kinkaid nahradil zraněnou jedničku Coryho Schneidera a dotáhl Devils po šesti letech do play-off. "Byl tehdy úžasný, skvělé výkony za New Jersey podával roky."
Kinkaidovi vyloženě sedly dvě sezony, kdy ukazoval, že by snad mohl být i nastálo brankářem číslo 1. Je to ale už šest let, karty jsou už rozdány naprosto jinak. Do NHL to má daleko.
Přesto doufá, že se najde zájemce, co by mu dal skromnou smlouvu a možnost si protáhnout kariéru. Třeba jako trojka, čtyřka nebo pětka, ostřílená záloha v AHL. Případně ECHL. "Beru cokoliv."
Loučit se mu ještě nechce. A bronzový medailista z MS 2018 dobře ví, že by se mu po jakékoliv odmlce vracelo těžko. "To by byla konečná," říká.
Není jediným gólmanem úzce spjatým s New Jersey, co si léto zpestřil tímto turnajem a který by rád do NHL. Na rozdíl od Kinkaida má Jeremy Brodeur, syn legendy New Jersey Martina, kontrakt.
Sice jen pro AHL, ale má. A sám o sobě tvrdí: "Cítím, že moje hra má vzestupnou tendenci."
Před pár lety zažil leccos, zachytal si třeba v Maďarsku nebo Anglii, poslední dobou ale už zase za velkou louží usiluje o splnění svého dětského snu. Naskočit do ligy, kde se stal jeho táta tím nejúspěšnějším brankářem všech dob.
Prosadit se snaží v osudové organizaci pro jeho rodinu. O Martinovi asi netřeba nic dodávat, Devils draftovali i Jeremyho staršího bráchu Anthonyho.
On sám šel jinou cestou. V osmadvaceti každopádně dál dělá vše pro to, aby jednou v NHL oblékl dres klubu, kterému fandil už jako kluk. Na farmách, co spadají pod New Jersey, bude působit už třetí sezonu za sebou.
