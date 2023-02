Tahákem nového týdne bitva dvou nejlepších střelců, lídr Západu zajíždí na půdu obhájce

Start nového týdne přinese pět zápasů nejlepšího světového hokeje. Rogers Place uvidí souboj dvou nejlepších střelců McDavida s Patrňákem, obhájce titulu hostí nejlepší tým Západu. Dojde i k měření sil dvou nejhorších týmů Západní konference, přestavbou procházející Chicago zaútočí na šestou výhru za sebou v Anaheimu.

Pětizápasový program odstartuje zápas mezi Ottawou a Detroitem. Oba celky nadále živí naději na play-off. Dělí je od sebe čtyři body, lépe postavený Detroit zaostává z desátého místa Východní konference za osmým Pittsburghem tříbodovým rozdílem. Také forma hraje ve prospěch Rudých Křídel, které vyhrály sedm z předešlých devíti klání, ale mužstvo z hlavního města Kanady určitě nedá nic zadarmo, v domácí aréně se představí po třech utkáních, navíc posilněné výhrou z Montrealu.

Těšit se můžeme na souboj dvou nejlepších střelců soutěže Connora McDavida a Davida Pastrňáka. Partu okolo v neuvěřitelné formě hrajícího kanadského útočníka čeká přetěžký úkol, a sice zastavit po celou sezónu skvěle hrající bostonské Medvědy, kteří aktuálně drží šňůru šesti vítězství v řadě a s náskokem se pyšní nálepkou nejlepšího týmu ligy.

Minulý zápas Bostonu napověděl, že by si Edmonton měl dát pozor na každého hráče soupeře. A to i na gólmana, neboť Linus Ullmark pečetil poslední vítězství svého týmu nad Vancouverem parádní trefou přes celé hřiště do prázdné brány, podobný kousek se naposledy podařil před třemi lety nashvillskému Pekkovi Rinnemu.

Pětizápasové čekání na vítězství ukončil Dallas v aréně silného Vegas. Nečekaný úspěch se pokusí potvrdit na domácí půdě, kdy budou naopak plnit roli velkého favorita proti Kosatkám z Vancouveru, které nedávno přišly o svého kapitána Bo Horvata a postupovým příčkám jsou výrazně vzdálené.

Obhájce titulu z Colorada nabral formu v pravý čas. Vyhrál pětkrát v řadě, díky čemuž si upevnil postavení v postupové osmičce Západní konference, avšak Bednarova družina nesmí usnout na vavřínech, protože bojuje i deváté Calgary, jež ztrácí pouhých pět bodů. Do arény loňského vítěze Stanley Cupu míří aktuálně nejlepší tým Západu Vegas, které šlo v posledních třech zápasech do nastaveného času, přičemž dvakrát prohrálo.

Nejpozději odstartuje utkání mezi Anaheimem a Chicagem. Vzhledem k současné formě dvou nejhorších týmů Západní konference se nabízí favorizovat Jestřáby, ti totiž drží už pětizápasovou neporazitelnost, takový počin se jim podařil poprvé v sezóně. Kačeři v minulých dnech vyloupili svatostánek Washingtonu a Caroliny, nicméně spíše než předvedením dobrého výkonu uspěli hlavně zásluhou skvěle chytajícího Johna Gibsona.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+