Tah, co vyšel. Tortorella posadil kapitána a Flyers přehráli Toronto

Nikdo nemá jistotu místa v sestavě. S takovým vzkazem se vytasil trenér Philadelphie John Tortorella, když před úterním utkáním proti Torontu nečekaně posadil kapitána Letců Seana Couturiera. Přestože samotný Couturier usazení na tribunu kousal s velkou nelibostí, Tortorellovi jeho překvapivý krok vyšel dokonale. Jeho svěřenci totiž dokázali Toronto porazit 4:3 a oplatili mu týden starý debakl 2:6.

Když před týdnem Philadelphia na svém ledě padla s Torontem 2:6, Tortorella byl hodně rozčílený. Jeho zlobu pak umocnila také sobotní porážka 5:6 v Bostonu. Něco se zkrátka muselo změnit. Kouč Flyers potřeboval pro svůj tým nějaký impuls, který dokáže jeho hráče nakopnout.

Nakonec se rozhodl, že posadí kapitána Couturiera pouze na tribunu. Byť se jednalo o překvapivý tah, Tortorella si jej mohl jednoduše obhájit. Couturier od konce února odehrál devět zápasů, ve kterých zaznamenal pouze jednu asistenci. I proto mu postupem času ubývala minutáž v zápasech a nakonec se stal „obětním beránkem“ Tortorelly, aby svým hráčům ukázal, že pokud nebudou hrát dobře, půjdou ze sestavy.

„Je mi jedno, jak se hokejista jmenuje, jaké má postavení, nebo jestli je zkušeným veteránem, obzvlášť v této části sezony,“ cituje Tortorellu oficiální web NHL.

A ono to vyšlo. Flyers předvedli proti Torontu velmi dobrý výkon a favorizovaného soupeře udolali. Jednalo se o velmi důležité dva body do tabulky Východní konference, ve které Philadelphia drží pozici první divoké karty. Každý bod nyní má v této části tabulky cenu zlata, jelikož o posun mezi Wild cards usiluje také Washington, Islanders, Buffalo, New Jersey či Pittsburgh. Některým se daří, některým nikoliv, ale zajíci se počítají po honu a Tortorella chce být na konci základní části jedním z úspěšných lovců.

Nebojí se kvůli tomu činit nepopulární kroky, jako třeba posadit vlastního kapitána. Byť tomu se rozhodnutí kouče vůbec nezamlouvalo. „Je to složité. Cítím, že jsem bojoval a snažil se pracovat na své hře. Rozhodně jsem frustrovaný z toho, jak se mnou zacházejí, ale holt je to tak, jak to je,“ podotkl Couturier.

Tortorella si před zmíněným zápasem proti Torontu za svým rozhodnutím stál a zmínky o frustraci ho příliš nerozhodily. „Nezáleží mi na tom, kdo jste. Na led pošlu kluky, kteří nám dávají největší šanci vyhrát daný zápas. Určitě se o tom debatuje a hráči mají právo nesouhlasit, mají právo se mnou diskutovat,“ vyprávěl s tím, že své kroky rozhodně nedělá bez zpětné vazby. „Nikdy si nebudu dělat starosti o jeho snahu a přístup. Je to profesionál. Mám k němu obrovský respekt. Zároveň ale potřebuju, aby byl lepší, to je vše,“ řekl směrem ke Couturierovi.

Tato slova ostatně zopakoval i Couturier, který si ale není jistý, co tím jeho trenér myslel. Má totiž pocit, že odvádí, co dokáže. „Dostal jsem stejné odpovědi jako vy, že potřebuje ode mě vidět víc. Pořád se snažím zjistit, co to znamená. Snažím se každý zápas, není to tak, že bych jen tak seděl a nic nedělal,“ podotkl kapitán.

Svérázný Tortorella ovšem v noci na středu slavil se svým tahem úspěch. Jelikož se vítězná sestava nemění, Couturier klidně může na tribuně zůstat i v dalším utkání na ledě Caroliny. A už teď je jisté, že by jej to hodně rozezlilo.

Share on Google+