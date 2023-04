Ta šance je minimální, říká k možnosti návratu do NHL Voráček

Z letošní sezóny odehrál jen jedenáct zápasů s bilancí šesti bodů (1+5). V historickém bodování Čechů v NHL stihnul přeskočit Milana Hejduka a my jsme spekulovali, zda stihne dohnat Patrika Eliáše. V Sedmi pádech Honzy Dědka řekl, že by po skončení smlouvy rád odehrál v NHL ještě tak dva roky. Člověk míní, osud mění.

Jakub Voráček je už několik měsíců v Čechách a rozhodně to nevypadá na brzký návrat za moře. V tuto chvíli už dokonce ani není hráčem Columbusu, který ho vyměnil do Arizony. Ta sbírá kontrakty neaktivních hráčů, aby snáz splnila spodní limit platového stropu. Skutečné plnění mívá u dlouhodobě zraněných na starosti pojišťovna.

Je to konec nebo je stále naděje, že Voráčka ještě uvidíme hrát? V podcastu Bomby k tyči byl na možnost návratu do NHL dotázán. Odpověď nezněla příliš nadějně: „Nějaká šance tam je, ale ta šance je opravdu minimální. Netroufám si říct kolik procent. Je docela možné, že už je to konečná,“ řekl třiatřicetiletý útočník se zkušeností patnácti sezón v NHL.

Varianta eventuálního návratu do Extraligy nebo jinam do Evropy rovněž není reálná. Voráček má ještě na sezónu 2023-24 smlouvu na 7,5 miliónu dolarů (stropová zátěž 8,5 mil.), která ho váže k Arizoně. Pokoušet se následně o angažmá někde jinde, v pětatřiceti letech a dvou letech bez hokeje, by byl podle jeho vlastních slov „velký oříšek“.

Voráček byl v roce 2007 sedmičkou draftu. Další rok strávil ještě v QMJHL, kdy se 101 body skončil čtvrtý v ligové produktivitě. Následně už se prosadil do sestavy Blue Jackets, kde strávil tři sezóny. Po devíti letech ve Philadelphii se do známého prostředí Columbusu vrátil.

V základní části NHL odehrál 1058 zápasů s bilancí 806 bodů (223+583). V bodování českých hokejistů jsou lepší jen nedostižný Jaromír Jágr a Patrik Eliáš., který hrál slavnou ligu do čtyřiceti let. V počtu odehraných zápasů je Voráček mezi Čechy sedmý.

