Sweeney vysvětluje vyhazov trenéra: Nelíbilo se mi, kam směřujeme

Generální manažer Bostonu Bruins Don Sweeney den po propuštění trenéra Jima Montgomeryho upřesnil, proč cítil potřebu změnit kurz. Mnoho fanoušků totiž přesně tento dotaz mělo. Měli totiž dojem, že Montgomery je ten poslední, který by měl za současnou nepohodu nést následky.

„Máme za sebou dvacet zápasů,“ řekl Sweeney. „Můžete si myslet, že je to malý vzorek zápasů, jen se mi nelíbil směr, kam to šlo. Kluci nebyli sehraní jako dřív, nedokázali se dostat přes nepříznivý vývoj zápasu a nedokázali reagovat na nezdary.“

A dodal: „Chceme zjistit, čeho je tento tým schopen na základě toho, kde se právě nacházíme, když zbývá odehrát 60 zápasů. Je před námi ještě hodně hokeje. Ale nemůžete zůstat na neutrální pozici.“

Montgomerymu po této sezoně končila smlouva a Sweeney prozradil, že v létě vedli neúspěšné rozhovory o prodloužení kontraktu. V kombinaci s neuspokojivými výsledky týmu cítil, že se musí rozhodnout.

„Co bude dál, je teď na mně,“ řekl. „Z personálního hlediska i samotní hráči musí pochopit, že nejsou tam, kde by měli být. Buď se tam vrátíme do našich dobrých kolejí, nebo budou pokračovat změny napříč celým týmem.“

Sweeney dal jasně najevo, že Montgomery neztratil kabinu, a dodal, že problémy Bruins nebyly jen v něm. Bylo to vidět i na hráčích, kteří byli dle zámořských novinářů po tréninku celkem rozladění.

„Je to velmi frustrující, protože je to odraz naší hry a dalo se tomu vyhnout,“ řekl kapitán Brad Marchand. „To je na tom to nejtěžší. Kdybychom odvedli svou práci, trenér by tu byl. Cítíme se hrozně jako tým i jednotlivci, že jsme zklamali opravdu dobrého trenéra a opravdu dobrého člověka.“

Obránce Charlie McAvoy dodal, že neví, co přesně se pokazilo, ale je přesvědčen, že Boston dokáže situaci zvrátit.

„Nevím, kdy se to stalo, ale něco se pokazilo. Na chvíli jsme ztratili kontrolu nad tím, co se dělo, takové věci se stávají,“ pokrčil rameny.

