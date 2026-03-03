Švýcarský obr poprvé za dva! Bichsel ukázal i ofenzivní schopnosti

3. března 21:00Jakub Ťoupek
Kolem Liana Bichsela bylo především před olympiádou hodně povyku. Dvoumetrový Švýcar byl kvůli předešlým neshodám s realizačním týmem vynechán z olympijské nominace, v Dallasu ale opět ukázal, že patří k těm lepším evropským bekům, a to mu je zatím pouze 21 let. Proti Vancouveru se také podíval do útoku a poprvé v kariéře skóroval dvakrát v jednom utkání.
Bichsel patří mezi ty defenzivnější beky. Napovídá tomu i jeho fyzické parametry. Přes dva metry měřící a přes 105 kilo vážící Švýcar se nebojí přidat do hry potřebné fyzično. Téměř stovka hitů jej pasuje do role jednoho z nejtvrdších hráčů, obzvlášť když pohlédneme na počet odehraných utkání.
Celkově jednadvacetiletý rodák z Oltenu nastoupil do 67 utkání, v aktuálním ročníku vinou zranění posbíral pouze 29 zápasů. I tak ale patří mezi základní stavební kameny obrany Dallasu, která je třetí nejlepší v celé soutěži.
Skvělou formu Stars potvrdil i Bichsel, který se poprvé dokázal v jednom utkání prosadit dvakrát. Jeho první branka se pak ukázala jako vítězná, kdy před polovinou zápasu najel mezi kruhy a precizně vypálil do horního rohu. Druhou brankou zvyšoval na konečných 6:1.
Vysoký obránce je ve svém druhém roce nováčkovského kontraktu, už teď je ale víceméně jasné, že jej chystá velmi lukrativní smlouva. Svojí hrou předčil veškerá očekávání a nebýt již zmíněných neshod s národním týmem, mohl i na olympiádě hrát v jednadvaceti letech prim.
Co se ale vlastně stalo, že na olympiádu nejel?
Kořeny problému sahají až do roku 2022. Tehdy Bichsel odmítl reprezentovat svou zemi na mistrovství světa juniorů, protože se chtěl soustředit na klubové povinnosti, tehdy ještě ve švédském Leksandu. Podobná situace se opakovala předloni, kdy se rozhodl upřednostnit boj o místo ve švédském Rögle po draftu NHL před seniorským světovým šampionátem v Česku.
Hlavní trenér Patrick Fischer to již nebyl ochoten tolerovat a rozhodl se dodržovat pravidla asociace, což mělo za následek dvouletý zákaz startu mladého obránce v národním týmu. Bichsel by se tak měl vrátit až během příprav na mistrovství světa 2026.
Opět se ale zatím může plně soustředit na klubový hokej, který rozhodně není a nebude na vedlejší koleji ani tentokrát. Dallas má nyní sérii devíti výher v řadě a dýchá na záda suverénnímu Coloradu. To se ještě může strachovat o první pozici v lize.
