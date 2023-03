Švýcarský nůž pro Pittsburgh? Hextall ulovil finského hrdinu, co u analytiků propadá

Má dvě zlata z mistrovství světa. O obě se přičinil měrou vrchovatou, jeho lakrosový gól z roku 2011 se ve Finsku dokonce dostal na poštovní známky. Loňské kontroverzní finále s Kanadou pak otočil dvěma góly a rozhodující asistencí. Doma je zkrátka Mikael Granlund za absolutního geroje. V NHL to tak černobílé není. Podle analytických dat poslední tři roky hoří v defenzívě a směrem dopředu to také není žádná sláva. Přesto má být pro Pittsburgh posilou.

"Je to všestranný útočník, umí hrát centra, můžete ho postavit i na křídlo. Zvládne naskočit do každé herní situace, včetně oslabení."

Tak představuje Granlunda Ron Hextall, generální manažer Tučňáků.

Jenže 36 bodů v 58 zápasech a spousta záporů (16) ve statistice plus/mínus (byť nejde o dokonalou metriku) víme) jednoho zrovna nepřesvědčí o tom, že je rodák z Oulu letos v optimální formě.

Když pak analytici ukáží své grafy a vy zjistíte, že Granlund podle nich od roku 2021 brání prakticky nejhůře z celé ligy, a v ofenzívě je jeho efektivita výrazně podprůměrná, optimismus mizí. A začnete si říkat, jak mohl o Granlunda někdo vůbec stát?

Notabene když je podepsaný až do roku 2025 a to za pět milionů dolarů ročně.

Frank Seravalli, jeden z nejuznávanějších hokejových novinářů planety (ostatně jim v zámoří i šéfoval), nabízí jiný pohled. "Granlund sice pochází z Finska, ale klidně by mohl i ze Švýcarska, protože tamní legendární nůž připomíná."

A pokračuje: "Granlund dokáže dění na ledě ovlivnit v mnoha různých ohledech, je to perfektní švýcarský nůž pro kohokoliv, kdo chce usilovat o zisk Stanley Cupu."

Ano, jednatřicetiletý hračička a zároveň ohromný poctivec se nedávno párkrát zaskvěl a připomněl svůj kumšt. A jistě, pro Hextalla je zajímavý i díky možnému obnovení spojení s Jasonem Zuckerem, s nímž jeden čas děsili soupeře famózní souhrou.

Granlund mazal, Zucker střílel. Jevgenij Malkin na centru pak rozhodně této spolupráci neuškodí.

A samozřejmě, že se Hextallovi se líbí, že kouč Mike Sullivan může Granlunda využít na vícero postech (například ve třetí brázdě místo odchozího Teddyho Bluegera) a za každé herní situace. V Nashvillu toho hodně odehrál na přesilovce, vyloženě zanedbatelná není ani jeho minuta na večer v oslabení.

Že by se analytické údaje v jeho případě mýlily? Že by pečlivě propočítané a kalibrované metriky nedokázaly obsáhnout specifickou hru borce s číslem 64, případně neodfiltrovaly vliv spoluhráčů s lajdáckou náturou (Matt Duchene, Filip Forsberg atd.)?

Je snad Granlund výjimkou potvrzující pravidlo?

Že by i o těchto datech platilo to, co se říká o běžných, léta používaných statistikách? A sice to, že jsou jako bikiny? Tedy, že napoví mnohé, ale neukážou všechno?

Na tom se nemohou shodnout novináři ani fanoušci obou táborů. O Granludovi dokonce i doma ve Finsku pár týdnů zpět, pochopitelně s ostychem, napsali: "Co se to s ním děje?" Někteří příznivci Preds byli z jeho hry tak zoufalí, že na sociální sítě psali emotivní výkřiky typu "Nesnáším tě, Mikaeli Granlunde."

Jiní mluvili o tom, že Granlund trpí v systému Johna Hynese a vedle nezodpovědných, případně nekvalitních spoluhráčů.

Přesazení do kádru, kde o top plejery není nouze, ukáže, jak to s Granlundem je doopravdy. To, že má spoustu talentu předvedl na všech scénách, v NHL opakovaně pokořil metu šedesáti bodů, zaujal především lahůdkovými pasy.

Jen se v posledních letech – až na výjimku v podobě bodově (64) zdařilé minulé sezony – až příliš často vytrácel ze statistik. K tomu zmíněný propadák u analytiků.

V Pittsburghu musejí vědět, že s jeho angažováním riskují. Stejně tak si Granlund určitě uvědomuje, že má velmi dobrou a zároveň možná poslední šanci ukázat, že je skutečně švýcarským nožem a ne vyvrhelem, jakého z něj činí pokročilá data.

U Pens věří, že to vyjde. Počítají s ním pro blízkou budoucnost. Zamlouvá se jim i fakt, že nosil áčko na dresu a má mentalitu příkladného týmového hráče. Hextalla stál volbu ve druhém draftovém kole v roce 2023. A tak nejde o nejgigantičtější risk v dějinách NHL.

Zároveň ale také Granlundův příchod představuje všechno možné jen ne sázku na jistotu. A ani v nejmenším nesnímá tlak z Hextallových beder.

