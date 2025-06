Světový pohár 2028 s osmi týmy. Vybírají se dvě dějiště

Po dlouhých dvanácti letech se v únoru 2028 uskuteční Světový pohár v ledním hokeji, nyní jsou známy detaily o jeho herním formátu. V tiskové zprávě o nich informuje NHL, v jejíž gesci daný turnaj proběhne.

World Cup, jenž navázal na tradici Kanadského poháru, se dosud konal třikrát: v letech 1996, 2004 a 2016. Jednou zvítězily Spojené státy americké, dvakrát Kanada.

S historicky čtvrtým ročníkem se počítá na únor 2028. Zúčastní se ho osmička zemí rozdělená do dvou základních skupin. V plánu je sedmnáct utkání ve dvanácti dnech.

Ale kde? NHL dějiště stále hledá, přihlášky od uchazečů sbírá do konce července a pořadatelství oficiálně přidělí během zimy.

Jisté je, že se pořádání zhostí dvě města. Vyloučeno dokonce není, že by se jedna ze skupin odehrála v Evropě, tak jako tomu bylo v letech 1996 a 2004.

Jasno zatím není ani o osmičce účastníků, poslední divoký formát, kdy se na turnaji objevily i Výběr Evropy a Výběr talentů do 23 let, se však opakovat nebude. Pozvánku tedy jistě dostanou i Češi, kteří chyběli na nedávném 4 Nations Face-Off. Otázkou zůstává, co Rusové.

Vítězové Světového poháru v hokeji

2028: ?

2016: Kanada

2004: Kanada

1996: USA

Vítězové Kanadského poháru

1991: Kanada

1987: Kanada

1984: Kanada

1981: Sovětský svaz

1977: Kanada

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+