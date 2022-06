Švédský žolík Colorada si plní dětské sny a žene se za druhým kariérním Stanley Cupem

André Burakovsky se poprvé od roku 2018 dostal do vytouženého finále bojů o Stanley Cup. Před čtyřmi lety dokonce zvedl pohár nad hlavu, když jej vyhráli Capitals. Nyní se švédský útočník ukazuje jako jeden z tajných žolíků Colorada. Pro Laviny totiž ukradl první finálový zápas, když se trefil v prodloužení.

V sestavě Colorada jsou pouze dva borci, kteří už poznali, jaké to je zvednout nad hlavu Stanley Cup. Útočník Darren Helm oslavoval v roce 2008 s Detroitem. O deset let později bylo na pohár vyryto i jméno André Burakovsky.

Rodák z Malmö se v play off s Tampou již jednou střetl. A bylo to právě v roce 2018, kdy se v dresu Washingtonu postaral o jejich vyřazení. V sedmém zápase konferenčního finále nasázel Bleskům dva góly a byl stěžejní postavou rozhodujícího duelu. Obstojně se mu podařila finálová série proti Vegas, kdy v šesti zápasech zapsal čtyři body. Včetně asistence na gól, který Capitals zajistil historicky první Stanley Cup.

„Myslím si, že je to asi výhodou. Vím, do čeho jdu, v jakém je finále tempu. Hlavně vím, co je v sázce,“ odpověděl švédský útočník na otázku, zda si myslí, že jsou zkušenosti z roku 2018 důležité. „Chceme napsat svůj vlastní příběh. Moc se dozadu nekoukám, protože jsem v jiné organizaci a s jinými kluky. Začínáme psát svůj vlastní příběh,“ komentoval před začátkem série.

Sice vynechal dva zápasy série proti Edmontonu. Ve druhém duelu totiž zblokoval střelu Nurse a pozlobila jej noha. Nyní však začal svou finálovou jízdu opět skvostně. Pětadvacetiletý hokejista překlopil zápas na stranu Colorada díky trefě v prodloužení. Gólová akce začala u Comphera, odražený kotouč se dostal k Ničuškinovi. Ruský útočník pohotově nahrával na Burakovského, který pálil z první.

„Je to splněný dětský sen,“ usmíval se poté, co byl vyhlášen první hvězdou zápasu. „S celým zápasem jsme se dost prali. Ve druhé třetině jsme se sesypali, ale třetí třetina už byla lepší. Kluci předvedli super práci,“ komentoval první utkání série.

Svého spoluhráče chválil i obránce Bowen Byram. „Je to střelec, takové věci jsme od něj na tréninku viděli mnohokrát, skvěle svou přednost využil v zápase. Teď se musíme soustředit na další zápas.“

