Švédský supertalent míří do Chicaga. Frondella čeká okamžité vhození do vody

23. března 14:00

David Zlomek

Anton Frondell, trojka loňského draftu a švédský úkaz, který v tamní lize bořil historické rekordy, je na cestě do Chicaga. Trenér Jeff Blashill potvrdil, že osmnáctiletý útočník by se měl k týmu připojit co nejdříve, ideálně už během nadcházejícího tripu po New Yorku a New Jersey.

„Doufáme, že tu bude co nejdříve,“ prohlásil Blashill před nedělním zápasem s Nashvillem. „Právě řešíme letenky a podobné věci. Vím, že on se sem chce dostat, a my ho tu chceme mít.“

Frondell do Chicaga nepřichází jen jako nadějný prospekt, ale jako hotový silový forvard, který v dresu Djurgårdens šokoval celou Švédskou hokejovou ligu. V osmnácti letech nasázel 20 gólů, což se naposledy povedlo Danielu Sedinovi v sezóně 1998-99. „Pravděpodobně v jeho situaci, vzhledem k úrovni hry, kterou předváděl po celý rok a jak dobře hrál v poslední části sezony... jsem typ trenéra, který ho prostě hodí přímo do ohně,“ nebral si servítky Blashill.

Přestože kouč přímo nepotvrdil, že Frondell naskočí hned vedle superhvězdy Connora Bedarda, naznačil, že Švéd dostane šanci po boku elitních hráčů. „Určitě bude hrát s dobrým hráčem, o tom není pochyb,“ dodal kouč.

Pro Chicago je Frondellův příchod vítanou injekcí optimismu, zvlášť po lednovém zlatu ze světového šampionátu juniorů. A není jediný, kdo klepe na dveře, na vyřízení imigračních formalit čeká i dvacetiletý Sacha Boisvert, loňská volba v prvním kole, který právě uzavřel sezpnu na bostonské univerzitě. Frondell by se mohl představit v dresu Blackhawks už v úterý proti Islanders, pokud logistika z Evropy klapne. „Vletí do toho,“ opakuje Blashill a dává tím jasně najevo, že v Chicagu se na nic čekat nebude.

Aktuálně z nhl.cz

Přeskočil Modana i Ciccarelliho, dominuje celé lize. Dallas našel přesilovkového kata

24. března 17:00

Ošklivé zranění gólmana? Kabina Toronta si do něj spíš rýpla: Víc schovej bradu!

24. března 15:56

Hokejový maratonec v šatně Panthers. Maurice přepíše dějiny vedle nesmrtelného Bowmana

24. března 12:00

Pozor na jazyk! McDavid musel žehlit své výroky, nechtěně se dotkl trenérů

24. března 10:00

nhl.cz doporučuje

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie

6. března 17:26

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

