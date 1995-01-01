Švédský klenot na kempu Sharks. V San Jose plní svůj sen

2. července 14:30Denisa Veselá
Osmnáctiletý švédský talent a dvojka letošního draftu Ivar Stenberg má za sebou první tréninky na rozvojovém kempu San Jose. Na užším zámořském ledě okamžitě ukázal své hokejové myšlení a sklidil ovace od fanoušků Sharks.
Pro mladého útočníka to byl okamžik, na který nezapomene. Když v úterý poprvé vyjel na led v novém dresu s číslem 41, na tribunách tréninkového centra seděly desítky dětí, které skandovaly jeho jméno při každém doteku s pukem. „Je neuvěřitelné vidět sám sebe v nových barvách. Celý život jsem o tomhle momentu snil a teď jsem tady,“ zářil Stenberg po svém debutu před zámořskými fanoušky.
Rodák ze Švédska, který v uplynulém ročníku v dresu Frölundy nasbíral v tamní nejvyšší soutěži 33 bodů, na ledě okamžitě vyčníval. Přestože kemp slouží spíše k seznámení s organizací, Stenberg v modelových zápasech dva na dva dominoval. „Je vidět, že už hrál dospělý hokej. Výborně vidí prostor a skvěle čte hru,“ chválil ho John McCarthy, hlavní trenér farmářského týmu San Jose Barracuda.
Pro Stenberga byl přechod na menší kluziště vítanou změnou. „V zámoří už jsem dřív pár zápasů odehrál, ale je to dlouho. Tady mě to baví víc. Všechno je rychlejší a akčnější. Ve Švédsku je to hlavně o držení puku a snaze neriskovat,“ vysvětlil osmnáctiletý forvard, který si uvědomuje, že s menším hřištěm roste i fyzická náročnost hry. Při své váze 86 kilogramů ví, že musí ještě zesílit a zrychlit.
Na ledě navíc nenasával rady jen od trenérů, ale i od klubových ikon Patricka Marleaua a Joea Thorntona. „Když tyhle chlapy vidíte, jste trochu v tranzu. Je skvělé s nimi být na ledě, chtějí nás naučit co nejvíc,“ popisoval Stenberg, jehož největší hokejovou vzpomínkou na Sharks je příchod Erika Karlssona.
Kromě hokeje si Stenberg užívá i program mimo led. Na hotelu sdílí pokoj s devítkou draftu, obráncem Keatonem Verhoeffem, se kterým se spřátelil už před draftem během testů Combine. „Je to skvělý kluk, pořád se spolu smějeme. Mít takového spolubydlícího je perfektní,“ pochvaloval si. A co ho čeká dál? Kromě kempu i týmový bowling. V něm si ale Stenberg tolik nevěří. Hlavním cílem pro něj zůstává odvézt si domů co nejvíce zkušeností a připravit se na boj o NHL.