Švédsko? Ne! Špaček sen o NHL nevzdává, prodloužil smlouvu

10. července 22:21Marek Hedbávný
Obránce David Špaček odmítl nabídky (nejen) ze Švédska, dál zabojuje o stabilní flek v NHL: s Minnesotou, jež na něj nadále držela hráčská práva, prodloužil kontrakt o jeden rok.
Opět jde o dvoucestnou smlouvu: Špaček si díky ní přijde na maximálně 850 tisíc dolarů, v případě působení na farmě v AHL se mu výplata zkrouhne na 110 tisíc.
Třiadvacetiletý pravák doposud u nabušených Wild dostal šanci akorát ve dvou utkáních NHL, těžko přitom mohl udělat víc: vždyť v Iowě letos suverénně ovládl produktivitu obránců (v 59 duelech se blýsknul 36 body). Současně mnohokrát prokázal, že na nejvyšším hokejovém levelu obstojí: ostatně je mistrem světa i účastníkem nedávných olympijských her.
Přesto nezahořknul. Situaci ohledně Špačkovy budoucnosti sice sondovaly evropské velkokluby v čele se švédským Färjestadem, přičemž finančně by si oproti AHL jistě polepšil, reprezentační bek ale zámořskou misi nebalí.
The #MNWild signed 23 y/o D David Spacek to a one year two-way contract
— PuckPedia (@PuckPedia) July 9, 2026
NHL: $850K
Minors: $110K
Rep'd by J.P. Barry @CAAHockey https://t.co/IP6flKn3m6
Navzdory tomu, že konkurence v Minnesotě nejenže nepolevuje, ale spíš zesiluje. Do áčka se jistě počítá s Quinnem Hughesem, Brockem Faberem, Jaredem Spurgeonem a Jonasem Brodinem, pod smlouvou jsou i Olli Määttä se Zachem Bogosianem a Daemonem Huntem. V závěsu číhá právě Špaček. Hrát přitom může jen šestice z nich.