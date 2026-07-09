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NHL

Švédsko? Ne! Špaček sen o NHL nevzdává, prodloužil smlouvu

10. července 22:21

Marek Hedbávný

Obránce David Špaček odmítl nabídky (nejen) ze Švédska, dál zabojuje o stabilní flek v NHL: s Minnesotou, jež na něj nadále držela hráčská práva, prodloužil kontrakt o jeden rok.

Opět jde o dvoucestnou smlouvu: Špaček si díky ní přijde na maximálně 850 tisíc dolarů, v případě působení na farmě v AHL se mu výplata zkrouhne na 110 tisíc.

Třiadvacetiletý pravák doposud u nabušených Wild dostal šanci akorát ve dvou utkáních NHL, těžko přitom mohl udělat víc: vždyť v Iowě letos suverénně ovládl produktivitu obránců (v 59 duelech se blýsknul 36 body). Současně mnohokrát prokázal, že na nejvyšším hokejovém levelu obstojí: ostatně je mistrem světa i účastníkem nedávných olympijských her.

Přesto nezahořknul. Situaci ohledně Špačkovy budoucnosti sice sondovaly evropské velkokluby v čele se švédským Färjestadem, přičemž finančně by si oproti AHL jistě polepšil, reprezentační bek ale zámořskou misi nebalí.

Navzdory tomu, že konkurence v Minnesotě nejenže nepolevuje, ale spíš zesiluje. Do áčka se jistě počítá s Quinnem Hughesem, Brockem Faberem, Jaredem Spurgeonem a Jonasem Brodinem, pod smlouvou jsou i Olli Määttä se Zachem Bogosianem a Daemonem Huntem. V závěsu číhá právě Špaček. Hrát přitom může jen šestice z nich.

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