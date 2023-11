Švédské hvězdičky na rozcestí? Nylander i Pettersson jsou ohledně smluv opatrní

William Nylander a Elias Pettersson. Oba dva jsou Švédi, oba dva jsou útočníci, oba dva hrají za kanadské kluby, oba dva patří k nejlepším útočníkům současnosti. A oba hrají v posledním ročníku své smlouvy. U obou také platí, že pokud si je chtějí současné kluby udržet, musí dát na stůl pořádný balík.

Nylander přitom není borcem, co by s radostí kývnul na slevu a chtěl setrvat. Stačí vzpomenout na jednání po nováčkovské smlouvě. Byl tvrdohlavý natolik, až z toho Maple Leafs vycouvali a dali mu, co chtěl. Jednání se totiž táhla až do prosince, Švéd do té doby pochopitelně nehrál.

Teď je situace značně komplikovanější. A to proto, že pokud nová smlouva do konce června neklapne, může zamířit na trh s volnými hráči a říct si, kolik bude chtít.

To může i teď, jelikož mu perfektně začal start do sezony a zastiňuje všechny zbylé útočníky Maple Leafs. Včetně Mitche Marnera a Austona Matthewse.

Momentálně bere skoro sedm milionů dolarů a dá se čekat, že bude chtít jít hodně přes deset.

„Moc toho nevíme, ale to je přesně to, co obě strany chtějí. Uzavřely totiž před začátkem sezony dohodu. Nechtěly, aby došlo k jakémukoli úniku informací,“ vysvětloval zdánlivé ticho novinář Pierre LeBrun. „Skutečnost je taková, že kdyby se to zvrtlo a pokazilo, slyšeli bychom o tom víc, protože by se z jedné nebo druhé strany posílaly nějaké zprávy. Dialog stále probíhá. Chápu to tak, že obě strany se stále vracejí tam a zpět a doufají, že se jim do 1. července podaří něco uzavřít, ale je to těžké. Nylander hraje neskutečně, čímž se páky na jeho straně zvětšují.“

Podobně umanutý byl s novou smlouvou před pár lety i Elias Pettersson. Ten sice netrucoval až do prosince, nicméně podepsal až těsně před sezonou, a to jen na tři roky.

Kontrakt tedy vyprší zhruba za půl roku. Vancouver může být klidnější, Pettersson je totiž chráněným volným hráčem.

Nicméně i jeho podpis by měli na západním pobřeží pochopitelně rádi z krku. „Ve Vancouveru panuje méně naléhavý pocit ve srovnání s tím, co se děje s Nylanderem v Torontu, ale to neznamená, že Pettersson není pro Vancouver vysokou prioritou,“ popisuje situaci Darren Dreger.

„Generální manažer Patrik Allvin na začátku tohoto týdne přiznal, že mezi Canucks a společností CAA Hockey, která Petterssona zastupuje, probíhá dobrá komunikace. Je však ještě příliš brzy na to, abychom se dostali do situace, kdy by se konkretizovali parametry smlouvy. Existuje šance, že se to podaří v průběhu sezony, ale na to si budeme muset počkat,“ dodal.

