Superman vedle Germanatora. Dallas uctí svou největší hokejovou legendu

Říkali mu všelijak. Klidně třeba jen Mo. Nejslavnější přezdívka Mikea Modana ovšem dokonale vystihuje to, čím nyní třiapadesátiletý Američan mezi mantinely býval. Zní "Superman on Ice". Uměl všechno a ve všem vynikal. Měl vytříbenou techniku, skvělé bruslení, bleskovou střelu i dostatečný důraz. Zároveň působil při čemkoliv, co v hokejové výstroji podnikal, elegantně, snad až majestátně. I díky úsměvu, jímž evokoval hollywoodské filmové hvězdy.

Kdekdo Modana stále považuje za vůbec nejlepšího amerického plejera všech dob.

Možná ho už přeskočil Patrick Kane, někdo najde zalíbení v Chrisi Cheliosovi či Austonu Matthewsovi. A jiného napadne Brett Hull, který je ovšem mnohými považován za produkt kanadské hokejové školy.

Debatovat by se dalo hodiny, Modanovo resumé je každopádně fascinující. Kariéru zakončil se 1374 body na kontě, coby vítěz Stanley Cupu i majitel olympijského stříbra.

Až na závěrečnou sezonu, kterou strávil plněním dětského snu (hrál za Red Wings, jejichž dresy miloval a kterým fandil jako kluk, protože se narodil nedaleko Detroitu), působil celou dobu v jediné organizaci.

V té, kterou dnes známe jako Dallas Stars.

Zažil s ní stěhování z Minnesoty, odpárání slovíčka North z názvu i premiérové dobytí stříbrného poháru. A patří mu velká porce klubových rekordů. V odehraných zápasech (1459), získaných bodech (1359), asistencích (802) i gólech (557).

Dallas mu už před lety vyvěsil devítku pod strop domácí arény, teď pro Modana chystá ještě výraznější poctu. Stars nechají před American Airlines Center umístit jeho sochu. Nikoho stejným způsobem ještě neuctili.

„Je to pro mě grandiózní završení toho, co jsem v Dallasu prožil,“ je nadšený Modano, mimochodem člen hokejové Síně slávy. Modanova podobizna nebude stát osamocena, ale vedle bronzového díla ztvárňujícího Dirka Nowitzkiho.

The Germanatora, německou legendu basketbalových Mavericks, s nimiž sdílí Stars domov.

„Dirk je můj skvělý přítel a udělali jsme spolu pro toto město mnoho dobrého,“ míní Modano, který byl nejproduktivnějším hráčem Hvězd při cestě za Stanley Cupem v roce 1999. O jedenáct let dříve si ho Minnesota zamluvila jako celkovou jedničku draftu.

Jeho socha bude oficiálně představena 16. března. Nowitzkého má basketbalový trikot, bude mít ta Modanova plášť?

Share on Google+