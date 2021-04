Superman s příliš ostrými lokty. McDavid trefil Perryho a slyší: Je čas se uklidnit

Dosud měl renomé komiksového hrdiny, škraloupy na jeho pověsti byste spočítali na jedné ruce. Dřevorubce s třicetiletou praxí, dodejme s klasikem. Jenže poslední dobou se Connor McDavid utrhl ze řetězu a ohání se lokty. "Nedivil bych se, kdyby mu zavolal šéf disciplinárky George Parros, ať se uklidní," míní kanadský novinář Stephane Auger.

"Bezdůvodně trefil soupeře do hlavy. Jen tak, prostě z ryzí frustrace."

Právě jste si přečetli komentář televizního experta Gorda Millera k nedávnému ataku Connora McDavida na montrealského útočníka Jesperi Kotkaniemiho.

Nejproduktivnější hráč NHL za nebezpečný loket vyfasoval pokutu ve výši 5000 dolarů, byť mnozí volali po suspendaci. Již citovaný Auger do toho tábora patřil, byť smířlivě navrhoval jeden mač.

Uběhl měsíc a kapitán Olejářů si počíhal na jiného forvarda Habs. Na Coreyho Perryho, jehož kdekdo má ve škatulce zákeřný hráč. Právem, Perry toho napáchal spoustu a coby Kanaďan ze staré školy nesnáší porážky a vždy je ochotný pro výhru udělat cokoliv.

Viděno z tohoto úhlu pohledu by se chtělo napsat, že mu McDavid dal vysoko vytrčeným loktem jen ochutnat vlastní medicínu, jenže to by byla ukázková bagatelizace.

Obzvláště u plejera, co je největší tváří ligy (stejně jako u všech dalších), je nepřípustné, aby si podobně vybíjel frustraci. McDavid ukazuje příliš ostré lokty. "Podle mě k takovým zákrokům sahá, když se mu nelíbí, jak těsně je bráněn," míní Auger.

"Je soutěživý, to beru, ale nemůže ve chvíli, kdy ho vytočí soupeřova dotěrná hra, sundat loktem prvního hokejistu, co se mu připlete do cesty," má jasno Miller. I on by byl rád, kdyby McDavid, opět řečeno s klasikem, ubral vodu.

Miimochodem, McDavid má sice, co se týče nefér zákroků, daleko lepší vizitku než třeba Sidney Crosby, ale i jemu v minulosti ujely nervy, případně mu chyběl správný odhad.

Psal se rok 2019 a edmontonský "wunderkind" byl suspendován za tento hit na Nicka Leddyho.

