Sundqvistovo zranění kolene je vážné. Sezona pro útočníka Blues skončila

Útočník St. Louis Blues, Oskar Sundqvist, se v této sezoně již na ledě nepředstaví. Šestadvacetileté pravé křídlo má přetržený přední křížový vaz v levém koleni a vrátit se do akce během probíhajícího zkráceného ročníku již nestihne. „Je to těžká ztráta, je to pro nás všestranný hráč,“ hlesl ke ztrátě Sundqvista trenér St. Louis Craig Berube.

Ke smolnému a závažnému zranění došlo v sobotním utkání Blues proti Sharks. V první třetině se Sundqvist srazil před brankou soupeře se svým spoluhráčem Kylem Cliffordem. Při následném vyšetření bylo zjištěno, že švédský útočník má přetržený přední křížový vaz v koleni.

Rozsah zranění si vyžádá operaci, které se musí Sundqvist po návratu do St. Louis podrobit. Jeho stav bude, podle informací, znovu zhodnocen až na začátku tréninkového kempu před sezonou 2021/22.

„Je to pro nás všestranný hráč, který hraje v mnoha situacích, ať už během přesilovek či oslabení, skvěle napadá rozehrávku soupeře. Takže ano, je to pro nás těžká ztráta,“ řekl ke zranění svého útočníka Berube. „Bude nám chybět. Ale máme hráče, kteří mohou zaskočit a zaplnit díru. To je tak vše, co můžeme dělat. Je to nešťastné, a je to složitá situace nejen pro nás, ale zejména pro Sunnyho,“ dodal.

Sundqvist v probíhající sezoně odehrál 28 zápasů, ve kterých dal čtyři branky a přidal pět asistencí.

Sezona skončila i pro Johnsona

Předčasný konec sezony potkal i obránce New Yorku Rangers Jacka Johnsona. Čtyřiatřicetiletý bek, jenž v této sezoně stihl odehrát jen 13 zápasů se musel v pátek podrobit operaci svalstva v trupu.

Naposledy se na ledě představil 9. března a od té doby byl umístěn na marodku Rangers. Hokejista, jenž posbíral téměř 1000 startů v NHL, se po sezoně stane volným hráčem a je dost dobře možné, že jeho krátké angažmá v New Yorku, se kterým podepsal smlouvu v říjnu minulého roku, se po páteční operaci nachýlilo ke svému konci.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+