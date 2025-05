Sullivanova éra začíná. Rangers získali kouče, kterého chtěli roky

Mike Sullivan oficiálně míří za novou výzvou – stal se hlavním trenérem New York Rangers. Klub to oznámil v pátek a uzavřel tak necelé dva týdny trvající hledání nástupce Petera Lavioletta.

„Mike přináší vítěznou mentalitu. Je to trenér, který ví, co je potřeba k zisku Stanley Cupu – nejen jednou, ale opakovaně,“ uvedl generální manažer Chris Drury. „Znám ho dlouho a vím, že právě on je tím, kdo dokáže přetvořit naši kulturu.“

Sullivan přichází do New Yorku po deseti sezónách v Pittsburghu, kde vytvořil novou éru Penguins a získal s nimi dva tituly v letech 2016 a 2017. Stal se nejúspěšnějším koučem v historii organizace a v lize si vydobyl reputaci jednoho z nejrespektovanějších stratégů.

S Penguins se oficiálně rozešel 28. dubna. Klub míří do přestavby, a tak se obě strany dohodly na změně směru. Sullivan, známý svou přímou komunikací a důrazem na disciplínu, se tím otevřel nové příležitosti – a ta z New Yorku přišla okamžitě.

Námluvy s Rangers však nejsou nové. Drury měl Sullivana na seznamu favoritů už v roce 2021 i 2023, jenže tehdy byl pevně usazený v Pittsburghu. Letos se hvězdy konečně srovnaly. „Mike je trenér, který nastaví směr. Přichází s jasnou filozofií a schopností oslovit hráče napříč generacemi. To je to, co teď potřebujeme,“ dodal Drury.

Sullivan není v Rangers cizí. V minulosti tu působil jako asistent, když Drury nosil kapitánské céčko. Letos si spolu opět vyzkoušeli spolupráci během turnaje 4 Nations Face-Off, kde Sullivan vedl tým USA a Drury pracoval ve vedení. Je možné, že jeho příchod přivede do klubu i další známé tváře z prostředí americké reprezentace – spekuluje se dokonce o potenciálním návratu Johna Tortorelly jako asistenta. Oba spolu v minulosti úzce spolupracovali.

V kariéře má Sullivan za sebou 917 utkání jako hlavní kouč, v play-off přidal dalších 89. Jeho celková bilance v základní části činí 409 výher. „Víme, že to nebude jednoduché. Ale právě proto je to výzva, která mě přitahuje,“ řekl stručně Sullivan během oznámení svého jmenování. V New Yorku od něj čekají víc než jen přestavbu – čekají návrat mezi elitu.

