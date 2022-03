Štve mě, že u toho nemohla být rodina, stěžoval si po překonání Jágra Ovečkin

Před pár dny překonal Jaromíra Jágra v historické tabulce střelců NHL a ve čtvrtek mu odskočil o další zářez. Alexandr Ovečkin prožívá zdánlivě úspěšné období, moc si ho ale neužívá. Aktuální týdny jsou pro něj náročné a taky mu schází rodina.

Gól číslo 767 vstřelil v úterý proti Islanders. Ve čtvrtek přidal 768. zásah. Měl štěstí, že Jágra překonal doma, ve vlastní aréně. Fanoušci ho hlasitě ocenili, což by se mu v jiných halách asi teď nestalo. Při nedávném tripu v Kanadě na něj bučeli.

Radost z důležitého milníku kalil fakt, že ho s ním nemohla oslavit rodina, která je uvězněná doma v Rusku. Většina zemí světa ruská letadla nepřijímá. Možnosti cestovat jsou pro Rusy momentálně mimořádně komplikované.

„Samozřejmě je to vždycky zábava dosáhnout určitého milníku a vyhrát,“ citoval šestatřicetiletého kanonýra ve čtvrtek list Washington Times. „Nicméně vás štve, když to neviděly děti, neviděla to žena, neviděli to rodiče. Ale sledovali to doma. Jsou šťastní a to je nejdůležitější.“

Ovečkin současně dodal, že probíhající týdny jsou pro něj náročné. Jako jeden z mála Rusů se vyjádřil k invazi jeho země na Ukrajinu. Situaci relativně zvládnul, nicméně spoustu lidí neuspokojil. Omluva, že je sportovec a ne politik, neobstojí u člověka, který se uplynulých letech tak aktivně politizoval.

Že za ním nemůže do Ameriky rodina, je možná ten nejmenší trest. Nejen sportovním světem jde mezi Rusy obava, že jim například do Kanady nebo USA nemusí být obnovována víza. Jelikož právě ten, jehož Ovečkin minimálně deset let adoruje a stále nazývá „svým prezidentem“, konflikt nadále eskaluje a brání rychlému konci, můžeme se v oblastí sankcí ještě skutečně dočkat ledasčeho.

