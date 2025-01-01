Stuart Skinner věří, že druhou devastující prohru ve finále bude lehčí přejít

20. srpna 0:48Jakub Ťoupek
Od druhého prohraného finále v řadě už to jsou 2 měsíce, Stuart Skinner si ale myslí, že tentokrát to pro tým bude jednodušší než loni. „Prožít to podruhé je samozřejmě devastující, ale možnost říct si, že jste tím prošli, vám ve skutečnosti pomůže se s tím vyrovnat rychleji, protože se musíte vrátit k tréninku a začít znovu.“ Edmonton má opět ty nejvyšší ambice, stejně tak jako kanadský brankář, který to tentokrát chce zvládnout.
Oilers prohráli pět ze svých prvních sedmi zápasů v sezóně 2024-25 poté, co na jaře předchozího roku podlehli Panthers 1:2 v sedmém zápase finále Stanley Cupu. Skinner řekl, že Edmonton je lépe připraven na kratší přestávku mezi sezónami, protože ví, co to obnáší, poté co v minulé sezóně opět ve finále padli s Floridou.
„Je to všechno velmi rychlé a víme, kolik času máme,“ řekl Skinner pro web nhl.com. „Víme tedy, jak budou vypadat letní tréninky, takže se dokážeme připravit na začátek sezóny co nejlépe. Myslím, že to určitě pomáhá.“
Skinner se vrátil na ledovou plochu 1. srpna a bruslil ve své rodné Kelowně v Britské Kolumbii. Oproti loňsku je to ale pro rodáka z Kanady o něco málo později. „Myslím, že jsem se loni v létě vrátil na led trochu příliš rychle, pokud se bavíme o zkušenostech,“ dodal Skinner. „Do sezóny chci jít co nejčerstvější a nejsilnější, jak to jen jde.“
Momentální brankářská jednička Oilers jde do svého posledního roku stávající smlouvy a čeká ji velice důležitý ročník. Momentálně pobírá 2,6 milionu dolarů ročně, což se na první pohled zdá jako skvělá smlouva pro brankáře, který dotáhl svůj tým dvakrát do finále Stanley Cupu. Z druhého úhlu pohledu ale nedokázal doručit v nejdůležitější moment a obě finále prohrál a ani nepředváděl přesvědčivé výkony.
Jeho smlouva ale dodává organizaci možnost investovat větší peníze do hráčů do pole. Ofenzivní síla v McDavidovi a Draisaitlovi je dechberoucí, k nim také jeden z nejlepších beků s holí napravo Evan Bouchard, nebo stále skvěle hrající Mattias Ekholm. Olejářům se tak povedlo udržet většinu kádru, kterou dokázali doplnit o zajímavá jména jako David Tomášek, Isaac Howard nebo Andrew Mangiapane.
Vzhledem k tomu, že se většina hráčů vrátila, je Skinner optimistický, že Oilers mají šanci dostat se i v této sezóně až do finále Stanley Cupu. „Rozhodně, o to se budeme snažit. Podařilo se nám získat některé nové hráče, samozřejmě jsme také některé ztratili, a to je vždycky ta nejtěžší část tohoto byznysu – navážete skvělé vztahy, skvělá přátelství, a oni jsou pak vyměněni nebo podepíšou smlouvu jinde nebo tak něco.“
Vzhledem k jeho smlouvě, a také poslednímu roku stávajícího kontraktu McDavida, má Edmonton jednu z posledních šancí na zisk té nejcennější hokejové trofeje. Oilers budou i nadále týmem, který se dostane tak daleko, kam ho McDavid a Draisaitl dovedou, ale vylepšená obrana, zejména právě mezi tyčemi, by mohla Edmontonu pomoci překonat tu nepříjemnou překážku, která jim brání přivézt domů pohár poprvé od roku 1990.
