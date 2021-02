Střípky od jezera Tahoe: přerušení, Bellemarova neposedná hůl a diváci na člunech

Hned první ze dvou víkendových utkání pod otevřeným nebem přineslo několik doposud nevídaných momentů. K dokreslení tohoto tvrzení stačí dodat, že góly obránců Samuela Girarda a Aleca Martineze dělilo těžce uvěřitelných devět hodin čistého času. Po první třetině se totiž sudí kvůli nepříliš hokejovému počasí a tajícímu ledu rozhodli duel přerušit. Zatímco úvodní buly padlo v sobotu po deváté, závěrečný hvizd slyšeli hráči až následujícího dne v 7:50 středoevropské zóny.

„Upřímně jsme po konci první třetiny ani neuvažovali o tom, že by se přestávka měla nějakým zásadním způsobem protahovat,“ přiznal v pozápasovém rozhovoru pro stanici NBC střelec druhé branky Nathan MacKinnon. „Led byl sice ve špatném stavu, ale říkali jsme si, že tu plochu jednoduše uklidí a pojedeme dál. Na poslední dvě třetiny jsme se museli připravit hlavně psychicky, naštěstí jsme dost veselá kopa, což nám pomohlo.“

Právě rána nejproduktivnějšího hráče Avalanche z 32. minuty byla zřejmě rozhodujícím momentem utkání. Jednalo se o klasickou Mackovu akci. Několik rychlých temp ve středním pásmu, jemné naznačení rameny a pak pumelice tahem, která s lehkým přispěním obránce Alexe Pietrangela skončila v horním růžku klece.

„A sakra…“

Takto zněl v ruchových mikrofonech strohý komentář z úst obrovitého zadáka Vegas, když se snažil bránit MacKinnonův drzý průnik. Tušil, že se blíží velké nebezpečí. „S tím jsem fakt nemohl víc dělat. Trochu jsem tu střelu líznul hokejkou,“ vysvětloval pak trenérům na střídačce.

Zkazil si mi můj sen!

Informace, že se bude hrát u jezera Tahoe, zmátla nejen některé příznivce. Také coloradský útočník Pierre-Édouard Bellemare nabyl dojmu, že zápas absolvuje přímo na zamrzlé vodní ploše. Při teplotních podmínkách, které na hranici Kalifornie a Nevady panovaly, by si však mohl zkusit maximálně vodní pólo.

„Bude to vůbec poprvé, co si hokej zahraji na jezeře. Ani v mládí jsem tu možnost neměl,“ říkal novinářům na jedné z tiskových konferencí, které této události předcházely. „Ale kámo, my budeme hrát vedle toho jezera,“ doplnil ho rychle spoluhráč André Burakovsky.

„To si snad děláš srandu. Teď si mi úplně zruinoval mé sny,“ reagoval udiveně jeden ze tří Francouzů, kteří momentálně působí v NHL. Nečekané zjištění ho zřejmě rozhodilo natolik, že když vcházel na hřiště, záhadným způsobem vymrštil svou hůl prakticky až k boxu časoměřičů. A tak zatímco ostatní kolegové už se proháněli po umělém povrchu, Bellemare hledal ztracené náčiní.

Zatraceně dlouhá šichta

Nekonečná první přestávka způsobila, že celé utkání trvalo deset hodin a 37 minut. Zadák Avalanche Devon Toews, jenž upravoval stav na 1:3 a po zásahu Alexe Tucha tak zaznamenal vítězný gól, dokonce ve druhé periodě oslavil své sedmadvacáté narozeniny. Kanadský zadák přišel na svět 21. února, utkání se přitom znovu rozbíhalo až o půlnoci místního času.

Náhradní brankáři proto v kabině ponechali své sluneční brýle a návštěvníci, kteří hokejovou bitvu pozorovali na člunech a lodích, museli odplout do svých příbytků. Jak totiž hlásila jedna z digitálních tabulí ve vysílání NBC po faulu Marka Stonea, v oblasti Tahoe platí přísný zákaz plavání a hraní vysokou holí.

