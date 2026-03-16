Střílej, máš prázdnou bránu! Cole Hutson při debutu skóroval a dostal dortem z holící pěny

19. března 16:00

Jakub Ťoupek

Mladší bratr Lanea Hutsona se poprvé představil v nejlepší hokejové lize světa a rovnou se devatenáctiletý bek zapsal do statistik první brankou. Diváky však pobavil nejen brankou ale také herním projevem, kterým se budoucí obranná hvězda Capitals prezentovala.

První zvláštností na debutu mladého obránce Caps je fakt, že vůbec poprvé nastoupil Alexandr Ovečkin s hráčem, který se narodil až po jeho debutu. Cole Hutson pak stejně jako Ovečkin začal své angažmá v hlavním městě USA velmi dobře.

Washington šel do vedení těsně před polovinou zápasu, do závěrečné části pak šel s dvoubrankovým náskokem. Na konci pak Ottawa doháněla ztrátu bez brankáře. První branku do odkryté klece poslal Aleksej Protas, 30 sekund před koncem pak přišel Hutsonův čas.

Od vlastní brány jel mladý obránce přes celé hřiště. Mezitím na něj Connor McMichael celou dobu křičel, ať vystřelí, že má prázdnou bránu. „Upřímně řečeno, moc se mi do toho nechtělo. Celou dobu jsem se snažil přihrát,“ komentoval situaci Hutson. „Ani kdybych se snažil, nemohl bych mu přihrát. Neměl ani hokejku na ledě, chtěl, abych to dotáhl až do konce, takže mi vlastně nic jiného nezbývalo.“

Na první pohled docela úsměvný moment, který ale zanechá v mladším Hutsonovi jen pozitivní vzpomínky. Taky svoji branku řádně oslavil po boku nejlepšího střelce historie NHL. 

Sám byl ale především ze startu zápasu velmi nervózní. Obzvlášť, když se objevil na ledě při úvodním buly. „Měl jsem strašný strach. Chtěl jsem se prostě dostat na led a co nejrychleji zase zmizet. Měli jsme je v útočném pásmu, takže jsem nemohl střídat,“ dodal devatenáctiletý obránce.

„S pukem to umí skvěle,“ prohlásil v pozápasových rozhovorech Tom Wilson, který se pokusil Hutsona v šatně přepadnout s holicí pěnou, zatímco s ním novináři dělali rozhovor. „Je to zvláštní pocit, když máte nováčka, který hraje svůj první zápas a má puk a prostě věříte, že se rozhodne správně a udělá s ním něco dobrého.“

„Má tak skvělý přehled, že se málem vyhnul i mému překvápku,“ zvolal Wilson, když odcházel po úspěšném zásahu do obličeje.

Právě Wilson, který si po svém prvním gólu v NHL od Alexe Ovečkina odnesl památný koláč v obličeji, v této tradici v průběhu let pokračoval s několika dalšími nováčky z týmu Capitals. Zdá se, že mu tato zkušenost pomohla zlepšit mušku. „Vrazil mi to přímo do nosu,“ zavtipkoval na závěr Hutson.

