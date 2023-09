Střelci na nové frontě. Kubalík a Tarasenko přivykají Ottawě

Na mistrovství světa zářil. Za čtyři sezóny v NHL dal 82 gólů. Loni jich zvládnul 20, přičemž na kontě už má i třicetigólovou sezónu a třetí místo v hlasování o Calder Trophy. Nyní vyhlíží nový začátek. V ottawském útoku bude tlačenice, Dominik Kubalík nemá vůbec mít nic jistého.

Senators si od něj slibují určitou kompenzací ztracených branek, které odešly s Alexem DeBrincatem (27+39). Hned v pondělní přípravě naznačil potenciál, když zapsal gól a nahrávku.

„Vždycky chcete být lepší než v minulé sezóně, takový cíl mám i teď,“ řekl Kubalík k prvním dnům v kanadském hlavním městě. „Loni jsem byl mnohem lepší než předloni. Pokud udělám další krok, bude to perfektní. Už mi není jednadvacet. Musím být hlavně sám sebou. Nedělat věci, které nepatří do mého rejstříku. Očekávám od sebe forčekink, střelbu a odpovědnost.“

I když se za mořem prosadil až později, zkušenosti odtud má už z juniorských let, kdy působil v OHL. Pak Plzeň, Švýcarsko a NHL. V příští sezóně si vydělá 2,5 mil. dolarů. Aby měl přechod do nového klubu co nejjednodušší, přiletěl do Ottawy o týden a půl dřív.

„Všechno šlo hladce,“ ujišťuje. „Přivítání od chlapů bylo vřelé, užívám si to. Je to lepší každým dnem, v týmu vidím hodně talentu.“

Samotný trejd z Detroitu ho samozřejmě trochu rozhodil. „Jste v šoku. Byl jsem za mořem v jiném časovém pásmu, chytilo mě to hodně brzo ráno. Hledáte pozitiva. Vybavuju si, že hrát proti Ottawě bylo náročné, tak se těším, až se připojím. Nový systém, noví chlapi, nový zimák, snažíte se na všechno zvyknout. Zatím si nemůžu stěžovat,“ dodal plzeňský rodák.

Druhé stěhování, první kemp mimo St. Louis

Novému prostředí přivyká také Vladimir Tarasenko. Poprvé v kariéře začíná sezónu kempem mimo St. Louis. Blues ho v roce 2010 draftovali, v letech 2012-23 zde odehrál jedenáct sezón, loni před uzávěrkou přestupů se stěhoval do New Yorku.

„Mám tuhle zkušenost s Rangers, ale to nebylo od začátku sezóny,“ vysvětluje jednatřicetiletý Rus. „Každý byl velmi příjemný, přátelský a nápomocný. Šlo to hladce.“

Trenéra čeká s několika posilami náročný úkol vhodně sestavit útočné formace. Na tu první ve složení Tkachuk - Stützle - Giroux asi sahat nebude. Tarasenko začne v další lajně na levé straně s Drakem Bathersonem a Joshem Norrisem.

„Hrál jsem vpravo celý život, klidně můžu zkusit levou. Během zápasu stejně měníte pozice a všechno záleží na tom, jak tým hraje. Můžu skončit na levé i na pravé straně,“ počítá Tarasenko.

