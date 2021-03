Středeční noc nabídne osm utkání. Jedním z nich bude Pensylvánské derby

Blíží se další noc a s ní také další porce kanadsko-americké NHL. V akci se představí hned šestnáct týmů. Pět utkání začne v jednu hodinu ranní, včetně souboje o Pensylvánii. Celý program zakončí souboj Dallasu, který by se rád odlepil od dna Centrální divize, proti Tampě, která vyhlíží páté vítězství v řadě.

01:00 Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings

Souboj Modrokabátníků a Rudých křídel bude k vidění teprve potřetí v této sezóně. V prvním případě byli úspěšnější hokejisté Columbusu a v tom druhém si v prodloužení prémiový bod připsali hráči Detroitu. Současně se však jedná o dva celky, které na tom nejsou vůbec dobře. Modrokabátníci začali sezónu slibně, ale následně přišel strmý pád v podobě sedmi proher z posledních osmi utkání. Detroit se naopak v posledních zápasech zvedl, když si připsal šest bodů v posledních pěti střetnutích, ale v momentální chvíli to stačí pouze na sedmé místo. O bod horší je pouze Dallas, který má však o osm zápasů méně odehráno. Pro úplnost Columbus je na páté příčce a ztrácí už sedm bodů na čtvrté Chicago.

01:00 Montreal Canadiens – Ottawa Senators

Montreal se se Senátory střetne popáté v probíhajícím ročníku. První čtyři zápasy měly jednoho společného jmenovatele, a sice fakt, že všechna utkání skončila rozdílem pouhé jedné branky. Třikrát se radovali hokejisté Ottawy a pouze jednou hráči Montrealu. Canadiens vstoupili do této sezóny přímo výborně, ale současná situace v klubu není ideální. Nedávno došlo na výměnu trenérů a Montrealu se stále nedaří. Z posledních osmi utkání přišla pouze jedna výhra, a to znamenalo propad v tabulce Severní divize na čtvrtou pozici. Senátoři naopak začali hrůzostrašně a i přes fakt, že jsou stále poslední, tak je v jejich hře vidět obrovský posun. Už se nejedná o tým, který by v každém utkání dostal velké množství branek a vstřelil maximálně jednu, dvě symbolické. Formu jako hrom má nyní dvaadvacetiletý Drake Batherson, který si v posledních šesti zápasech připsal hned deset kanadských bodů za bilanci 7+3.

01:00 New Jersey Devils – New York Islanders

Vzájemný zápas mezi Ďábly z New Jersey a Ostrovany z New Yorku bude k vidění teprve potřetí v tomto ročníku. Oba celky mají zatím vyrovnanou vzájemnou bilanci, když si v obou případech připsal výhru domácí tým. Lépe v tabulce jsou na tom Newyorčané, kteří s šestadvaceti body okupují třetí pozici Východní divize a v případě dnešní výhry by se dostali na samotný vrchol této divize. Ďáblové mají na svém kontě o deset bodů méně a nacházejí se na sedmé příčce. Sluší se však dodat, že mají odehraných nejméně zápasů ze všech východních celků. Výbornou sezónu zatím prožívá Pavel Zacha, který bodoval už v deseti zápasech za sebou.

01:00 New York Rangers – Buffalo Sabres

Jezdci a Šavle se setkají teprve potřetí v sezóně. V předchozích dvou případech se jednalo o velmi vyrovnaná utkání. V prvním případě zvítězili poměrem 3:2 hokejisté Buffala, v tom druhém byli v prodloužení šťastnější Newyorčané. V tabulce Východní divize se oba celky nacházejí na pozicích, které nezaručují postup do play off. Domácí jsou se sedmnácti body na šesté pozici se ztrátou už osmi bodů na čtvrtou Philadelphii. Buffalo je s patnácti body na samotném dnu a zatím to vypadá, že i tato sezóna přinese play off bez Šavlí a zřejmě také bez Jezdců, jelikož právě ve Východní divizi je dost pravděpodobně nejsilnější konkurence. Sezóna však bude ještě poměrně dlouhá a oba celky se mohou zvednout, budou to mít však velice složité.

01:00 Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers

Zřejmě největším tahákem noci bude Pensylvánské derby, které bude k vidění potřetí v této sezóně, mezi Tučňáky z Pittsburghu a Letci z Philadelphie. V prvních dvou případech byli úspěšnější svěřenci Alaina Vigneaulta, a to vždy o tři branky. Nejproduktivnějším hráčem těchto dvou střetů byl Travis Konecny s bilancí 3+2. Tento souboj bude zajímavý také z hlediska tabulkového postavení. Tučňáci jsou nyní na páté pozici právě za Letci, na které ztrácí dva body. Forma obou celků je podobná, Pittsburgh si v posledních pěti zápasech připsal šest bodů, Philadelphia pak o jeden více. Podle nejnovějších zpráv z kabiny Tučňáků do dnešního zápasu nezasáhne Sidney Crosby.

02:00 Nashville Predators – Carolina Hurricanes

Jedním ze dvou soubojů, které začnou ve dvě hodiny ranní, bude zápas mezi Predátory a Hurikány, který uvidíme podruhé v sezóně, když v prvním případě byli úspěšnější hokejisté Caroliny. Na ledě Nashvillu se jim povedlo vyhrát poměrem 4:2. Oby týmy mají zatím odehráno jednadvacet utkání, přičemž o hodně lépe jsou na tom Hurikáni, kteří jsou s devětadvaceti body na třetí příčce Centrální divize. Predátoři nasbírali o devět bodů méně, a proto jim patří prozatímní šestá příčka se ztrátou osmi bodů na poslední postupové místo do vyřazovacích bojů. Lepší formu mají Predátoři, kteří z posledních pěti utkání posbírali solidních osm bodů, hosté pak pouhé čtyři.

02:00 Winnipeg Jets – Vancouver Canucks

Hokejisté Winnipegu a Vancouveru se střetnou už popáté v letošním ročníku. Lepší vzájemnou bilanci mají zatím Kosatky, které zvítězily dvakrát a jednou si připsaly bod za prohru v prodloužení. Oba týmy rovněž prožívají jinou sezónu. Zatímco Winnipeg se nachází na pohodlné třetí pozici Severní divize, tak s Vancouverem to v tuto chvíli moc dobře nevypadá. Kosatky mají odehráno nejvíce zápasů a i tak se nacházejí na předposledním místě se ztrátou tří bodů na poslední postupové místo do play off, které drží Montreal, jenž má odehráno o pět utkání méně než právě hokejisté Canucks. Vancouver však zvládl své poslední utkání právě na ledě Winnipegu a celý tým jistě doufá, že v březnu se bude blýskat na lepší časy.

02:30 Dallas Stars – Tampa Bay Lightning

Celý noční program zakončí zápas mezi Dallasem Stars a Tampou Bay Lightning. Oba týmy se potkají teprve podruhé v sezóně, protože domácí mají odehráno vinou špatného počasí v Texasu jen šestnáct zápasů. Stars jsou tak celkem logicky s šestnácti body na poslední příčce Centrální divize. Na play off ztrácí už dvanáct bodů, ale mají odehráno o sedm zápasů méně než Chicago, které drží onu poslední postupovou pozici. Na opačné straně Tampa má odehráno také pouze devatenáct utkání, což je v porovnání s ostatními týmy málo, ale díky výborné formě se hokejisté Lightning i tak nacházejí na druhé pozici se ztrátou pouhého bodu na vedoucí Pantery. Domácí Stars se pokusí vyhnout třetí porážce v řadě, naopak hosté budou vyhlížet páté vítězství po sobě.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+