Strach, nebo chytrost? Columbus už začíná šetřit, nechce dopadnout jako Anaheim

17. července 9:00David Zlomek
Columbus Blue Jackets sice vstupovali do letošního léta s obřím polštářem v hodnotě více než 25 milionů dolarů pod platovým stropem, na trhu volných hráčů ale zůstali nečekaně potichu. Kroměuž dřívějšího prodloužení smlouvy s Charliem Coylem a trejdu za Valerije Ničuškina přivedli už jen Ryana Lomberga a podepsali novou smlouvu s Erikem Gudbransonem. Důvod této opatrnosti je přitom jasný: strach z finančního teroru ze strany konkurence a snaha ochránit svůj největší klenot, jednadvacetiletého Adama Fantilliho.
Generální manažer Blue Jackets Don Waddell totiž moc dobře vidí, co se v NHL letos v létě děje. New Jersey Devils se offer sheetem pokusili ukrást Barretta Haytona z Utahu a o dva dny později odpálila Philadelphia bombu v podobě historického paktu pro Lea Carlssona z Anaheimu. Oba kluby sice musely své mladíky zaplatit a nabídky dorovnat, v Columbusu ale nechtějí nechat nic náhodě a pro případný útok na Fantilliho si drží nabitý rozpočet.
Waddell musí v příštích dnech vyřešit hned tři chráněné volné hráče. Zatímco brankář Jet Greaves a útočník Cole Sillinger mají už naplánované arbitrážní slyšení, u Fantilliho se hraje o mnohem větší peníze i budoucnost klubu.
„Říkáte, že máme pod stropem 25 milionů dolarů, ale s Fantillim a dvěma případy u arbitráže mohou ty peníze zmizet hrozně rychle,“ varuje Waddell. „Nikdy se nechcete dostat do pozice, kdy nebudete mít dostatek prostoru pod stropem pro případ, že byste dostali offer sheet.“
Fantilli, kterého si Columbus vybral v roce 2021 jako trojku draftu, naposledy zazářil 24 góly a 59 body v 82 zápasech, čímž potvrdil roli budoucí tváře organizace. Jednání o nové smlouvě stále běží, v Ohiu zatím vládne klid a vzájemný respekt.
„Dobrá věc na vyjednávání s Fantillim je, že s jeho agentem mluvím neustále a jednáme v dobré víře,“ prozradil Waddell. „Komunikace mezi hráčem a týmem, respektive agentem a týmem, je nesmírně důležitá. Tyto diskuse nesmíte nikdy přerušit. Možná ne vždycky souhlasíte s tím, co k vám z druhé strany přichází, ale dokud spolu mluvíte, věříte, že se nakonec dohodnete.“
Ačkoliv se léto přehouplo do části, kdy hokejový trh obvykle upadá do hlubokého spánku, v kancelářích Modrokabátníků je rušno jako málokdy. Waddell se po vyřešení vlastních mladíků plánuje okamžitě vrhnout na posilování kádru, přičemž prioritou zůstávají výměny. „Jednáme s týmy o výměnách, což je podle mě cesta, kterou se v tuto chvíli musíme vydat,“ nastínil Waddell další plány.