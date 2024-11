Století kladenského hokeje: Rytíři chystají na 13. listopadu velkolepou akci

Historický den kladenského hokeje se blíží! Ve středu 13. listopadu oslaví Rytíři sto let od založení klubu výročním utkáním proti Plzni. V rámci tohoto extraligového zápasu, do kterého oba týmy nastoupí ve speciálních retro dresech, chystá středočeský klub bohatý doprovodný program plný legendárních hokejistů, historické výstavy, autogramiády kladenských ikon či vlastního studia s exkluzivními hosty.

Velkolepá oslava jednoho z nejvýznamnějších hokejových klubů v české a československé historii se uskuteční na den přesně sto let od jeho založení. Kladno připravuje odpovídající oslavy, které budou reflektovat jeho bohatou historii a úspěchy. U tohoto významného dne rozhodně nechce chybět žádný hokejový fanoušek!

Retro dresy připomenou slavnou éru

Rytíři nastoupí do výročního utkání ve speciálních retro dresech ze sezóny 1974/75, kdy Kladno při padesátém výročí klubu vybojovalo historicky druhý titul v nejvyšší soutěži a zahájilo nejslavnější éru ve svém brzy stoletém hokejovém životopise. Kladno s paní Poldi na prsou během následujících pěti let válcovalo tuzemskou konkurenci a přidalo další čtyři mistrovské tituly. Soupeř z Plzně nastoupí do utkání 13. listopadu v replikách dresů právě ze sezóny 1974/75. Tento zápas může být vaší poslední příležitostí vidět Jaromíra Jágra v dresu s Poldi na prsou, kterou nosil při svém debutu za kladenský A-tým v roce 1988!

Setkání s kladenskými legendami

Oslavy budou pochopitelně obohaceny přítomností významných osobností, které psaly dějiny kladenského hokeje. Fanoušci se na ČEZ stadionu mohou těšit na hokejové velikány, jako jsou Milan Nový, František Pospíšil, František Kaberle st. či hvězdy mladší generace Pavel Patera nebo Martin Procházka. Tyto legendy se představí během přestávkových programů a slavnostního úvodního vhazování, kterého se ujmou právě lídři Kladna ze sezóny 1974/75 - Milan Nový a František Pospíšil. Návštěvníky čeká v aréně obsáhlý předzápasový program, který začne o pár minut dříve než samotný zápas.

Během utkání bude mít klub na tribuně vlastní studio, kde proběhnou rozhovory s významnými osobnostmi kladenské historie. Studio přivítá například Milana Nového, Františka Pospíšila, Otakara Vejvodu st., Jaroslava Vinše nebo Václava Sýkoru. Další kladenské legendy, jako například duo Pavel Patera-Martin Procházka, poskytnou během přestávek mezi třetinami obsáhlejší rozhovory.

Venkovní program startuje už v 16 hodin

Bohatý program plný speciálních aktivit začne již dvě hodiny před úvodním buly výročního zápasu. Před kladenským zimním stadionem čeká fanoušky všech generací pestrý program. Klub připravil výstavu trofejí a historických předmětů ze Síně slávy kladenského hokeje, součástí expozice bude také pohár mistrů světa z letošního domácího šampionátu včetně zlaté medaile! Český rozhlas bude na místě vysílat živě i s komentářem Martina Procházky ze svého mobilního studia R-stream, ve kterém přivítá několik speciálních hostů. Nejmenší fanoušky jistě potěší maskot Rytířů a vydatný zábavný program. Před stadionem bude k vidění i historická Škoda Spartak, která dokreslí atmosféru minulých let, stejně jako historická menu, jež budou nabízena ve stáncích s občerstvením.

Velkým lákadlem pak bude autogramiáda kladenských legend. Podepisovat se fanouškům budou Milan Nový, František Pospíšil, František Kaberle st., Pavel Patera a Libor Procházka.

Výroční videa a soutěže pro fanoušky

Na zimním stadionu bude promítána speciální série historických videí zachycující slavné momenty, oslavy titulů a kariéry významných odchovanců klubu. Připraveny jsou také soutěže o hodnotné ceny, včetně historického Kahootu. Fanklub kladenského hokeje navíc chystá speciální choreografii speciální choreografii, která umocní atmosféru tohoto významného dne.

Nenechte si ujít tento unikátní den, který zanechá nezapomenutelné vzpomínky. Společně s legendami, bohatým programem a jedinečnou atmosférou bude každá chvíle oslavou století kladenského hokeje!

Share on Google+