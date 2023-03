Steve Yzerman: Na dlouhé play off to nebylo, proto jsme prodávali

S Philadelphií to byla šestá porážka v řadě. Není to hezký pohled - 0:3, 2:6, 1:6, 4:5p, 1:4, 1:3. Detroit se propadá tabulkou, jeho stavitel hodil do ringu ručník. Pustil několik hráčů a od příští sezóny se pokusí o návrat s pozměněným kádrem.

Steve Yzerman před uzávěrkou přestupů nemínil nakupovat. Je to racionální pragmatik, jeho hlava nelétá v oblacích. Okolnosti prý nenazrály k tomu, aby mužstvo posiloval.

Den uzávěrky přestupů, trade deadline, jak se už i u nás zvyklo říkat, fanoušky Red Wings asi nepotěšil. Ty české s odchodem Filipa Hronka a Jakuba Vrány možná až trochu zaskočil. Když utichly telefony, Yzerman vysvětlil novinářům, proč postupoval, jak postupoval.

„Nechtěl jsem nakupovat za každých okolností. Kdybych si myslel, že má tahle parta na postup do play off - a nejen ho udělat, ale opravdu v něm nějakou dobu vydržet - pak bych asi tenhle tým podržel,“ vysvětloval novinářům sedmapadesátiletý manažer.

„Jestli si myslím, že bychom se tenhle rok mohli ucházet o Stanley Cup? Ne. Jestli jsme měli šanci na play off? Ano. Musel bych si ale myslet, že opravdu můžeme ve Stanley Cupu uspět. Pak bych naše nechráněné volné hráče neměnil.“

Výsledkem je, že Oscar Sundqvist patří Minnesotě. Jakub Vrána St. Louis. Tyler Bertuzzi Bostonu. Filip Hronek Vancouveru.

Fanouškům nezbývá, než se s tím smířit a upřít zraky do budoucnosti. Yzerman shromáždil jen v prvních dvou kolech draftu 2023 pět voleb (dvakrát první, třikrát druhé kolo), ve čtvrtém kole má opět dva tahy. Dohromady jedenáct výběrů. Například Toronto má nyní tři.

Současnost musí ustoupit budoucnosti. Detroitu momentálně na třináctém místě schází šest bodů na postupovou osmičku.

