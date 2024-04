Stěhování Arizony je na spadnutí. Svůj tým chce ale i Houston!

Zdroje ze zámořské ESPN přišly s informací, že by se Arizona Coyotes mohli přestěhovat do Salt Lake City již v příští sezoně! Organizaci by měla koupit investiční skupina Smith Entertainment Group, která již vlastní tým Utah Jazz v NBA. Po svém týmu ale touží i Houston.

Informaci potvrdil i dobře informovaný Frank Seravalli, nicméně zástupce komisaře NHL Bill Daly na dotaz ohledně těchto zpráv pochopitelně nechtěl prozradit podrobnosti.

"Liga pokračuje v práci na řešení této náročné a obtížné situace," řekl Daly pro ESPN. "Ale nejsme v pozici, abychom se k tomu vyjadřovali."

Podle ESPN liga stále věří, že by tým v Arizoně měl být, ale k nejnovějším plánům Coyotes na výstavbu arény je skeptická.

Coyotes minulý týden oznámili svůj závazek vyhrát aukci pozemků v oblasti Phoenixu a na pozemku o rozloze 110 akrů postavit arénu ze soukromých zdrojů. Starosta Scottsdale David Ortega však v pondělí plány smetl ze stolu a označil tento koncept za nerealizovatelný.

Vítězství v aukci 27. června by mohlo umožnit, aby Coyotes zůstali v Arizoně dlouhodobě. Do tohoto data by však organizace už mohla sídlit v jiném státě, protože oznámení o prodeji a přemístění by mohlo přijít již 18. dubna, den po posledním zápase Coyotes v základní části sezony.

Organizace sice bude za setrvání bojovat, nyní se ale stěhování zdá být nevyhnutelné.

V NHL by se ale mohla rýsovat další změna. Majitel basketbalového klubu Houston Rockets Tilman Fertitta si totiž i nadále přeje, aby ve městě vznikl profesionální hokejový klub.

"Rádi bychom se zasadili o to, aby v Houstonu vznikl tým NHL," řekl. "Pracuji na tom."

Fertittův zájem o tuto záležitost se datuje do roku 2017, zhruba měsíc poté, co koupil Rockets za 2,2 miliardy dolarů. "Hned zítra bych sem umístil tým NHL," řekl tehdy Fertitta. "Tohle by fungovalo. Uděláme cokoli, ale cokoli uděláme, musí dávat smysl. Jestli budeme agresivní? Ano. To je moje povaha."

Houston nikdy neměl tým NHL, který by mohl nazývat svým vlastním. Dříve zde však působil tým Aeros, který hrál v letech 1972-78 ve World Hockey Association, v letech 1994-2001 v International Hockey League a do roku 2013 v American Hockey League.

Fertitta dodal, že je otevřený možnosti vytvoření nového klubu nebo převelení již existujícího týmu.

