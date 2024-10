Štědrý kontrakt pro Lafreniera. Rangers si ho pojistili na dalších sedm let

Alexis Lafreniere patří k mladým hokejistům, kteří by se mohli stát tvářemi New Yorku Rangers. Nyní to má třiadvacetiletý Kanaďan potvrzené také černé na bílém. Od generálního manažera Chrise Druryho se dočkal nové sedmileté smlouvy v celkové hodnotě 52,15 milionu dolarů.

Lafreniere vstupuje do své poslední sezony pod smlouvou v hodnotě 2,325 milionu ročně. Rozhodně pak má, na co navazovat. V uplynulém ročníku v 82 zápasech zaznamenal kariérní maxima v počtu 28 branek a 29 asistencí, v 16 zápasech play-off pak přidal 14 kanadských bodů (8+6).

Už před začátkem sezony 2024/25 bylo jasné, že bude s vedením Rangers jednat také o nové smlouvě, aby se zamezilo letním tahanicím, jelikož z něj měl být chráněný volný hráč. Vstup do nového ročníku měl velmi slušný, v sedmi zápasech dal čtyři góly, a tak jednání Chrise Druryho s agentem Olivierem Fortierem bylo nakonec poměrně rychlé.

Lafreniere obdržel sedmiletý kontrakt na 7,45 milionu dolarů za sezonu, což z něj udělá aktuálně pátého nejlépe placeného hráče Rangers. O důvod víc, proč musí na ledě šlapat jako hodinky a ještě více zvýšit svou produktivitu. Pro příští sezonu mají vyšší plat pouze Artěmij Panarin, Adam Fox, Mika Zibanejad a Jacob Trouba.

Zatímco si Lafreniere může mnou ruce z životní smlouvy, díky které si přijde na více než 50 milionů dolarů, pro vedení Rangers může přinést i tato nově uzavřená smlouva, která vstoupí v platnost v létě, spoustu vrásek.

Předpokládá se, že platový strop pro příští sezonu půjde nahoru zhruba o čtyři miliony na 92 milionů dolarů. To samozřejmě ještě není potvrzeno, může jít o něco výš, nebo naopak o něco níž. Pokud by vystoupal skutečně o čtyři miliony, měli by Rangers dostupný rozpočet necelých 25,5 milionu dolarů (už se započteným Lafrenierovým kontraktem).

To se na první pohled zdá jako luxusní částka, jenže po této sezoně vyprší smlouvy Igorovi Šesťorkinovi, Reillymu Smithovi, Kaapovi Kakkovi, Adamovi Edstromovi, Willovi Cuyllemu, Jimmymu Veseymu, Ryanovi Lindgrenovi, K'Andre Millerovi, Zacharymu Jonesovi a Jonathanovi Quickovi (a to se bavíme jen o hráčích, kteří jsou aktuálně vedeni na soupisce hlavního týmu).

Řada hráčů si bude chtít finančně polepšit (rozhodně ne pohoršit), v čele této skupiny jsou Kakko, Cuylle, Lindgren, Miller a zejména pak Šesťorkin. Jeho současný kontrakt na 5,67 milionu dolarů za sezonu má vzrůst do enormních výšin, podle informací totiž odmítl smlouvu na osm let s průměrným platem na jedenáct milionů dolarů!

Už s jedenácti miliony by byl Šesťorkin nejlépe placeným brankářem v NHL, jenže chce víc. Pokud by se tlačil někam ke dvanácti milionům a dostal je, Rangers by měli pod smlouvou třináct hráčů a k dispozici už jen 13,5 milionu pro ostatní hráče. To je proklatě málo. Někteří by museli odejít, ať už se jedná o nechráněné volné hráče bez smlouvy, nebo o hráče, které by musel Drury poslat o dům dál v rámci nějakých výměn.

Předsezonní vyjádření kapitána Jacoba Trouby o tom, že se jedná o pravděpodobně poslední sezonu současného jádra kádru, který se kvůli platovému stropu nebude dát udržet pohromadě, tím nabírá skutečně reálných obrysů.

Rangers, kteří se za poslední tři sezony dostali dvakrát do finále Východní konference, se po této sezoně budou muset částečně obměnit. Byť nepůjde o klasickou přestavbu, půjde o vynucené oslabení kvůli finančním požadavkům mladých, respektive v nejlepších letech se nacházejících hokejistů. O to víc touží Jezdci po tom, aby v této sezoně ukořistili Stanley Cup, k němuž vede dlouhá a trnitá cesta.

Dění v Rangers bude zkrátka hodně zajímavé sledovat, a to nejen v průběhu tohoto ročníku, ale zejména po skončení sezony.

