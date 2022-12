Štědrá smlouva pro nedraftovanou oporu. Senators si pojistili Zuba na další čtyři roky

Ruský obránce Arťom Zub se dočkal v NHL nového kontraktu. S Ottawou Senators s předstihem podepsal smlouvu na další čtyři roky, která mu zaručí příjem 4,6 milionu dolarů za sezonu. Celková hodnota této dohody činí 18,4 milionu dolarů.

Sedmadvacetiletý Zub, který nebyl do NHL draftován, přišel do zámoří z ruské KHL před sezonou 2020/21. Své kvality neprokazoval pouze v Petrohradu, byl rovněž pravidelným reprezentantem a hrál například na olympijských hrách 2018 či na dvou světových šampionátech.

Svými výkony tehdy zaujal vedení Ottawy a Pierre Dorion s ním 1. května 2020 uzavřel jednoletý kontrakt. Přestože jeho vstup do NHL dost ovlivnil covid, ve zkrácené sezoně nezklamal a nenásledoval cestu mnoha jiných, kteří po roce pláchli zpět do KHL či jiných evropských soutěží. Naopak, vysloužil si další dvouletou smlouvu a nyní, ještě před vypršením platného kontraktu, se dohodl na dalším prodloužení. Zamezilo se tím hrozbě, že by se Zub po sezoně stal nechráněným volným hráčem.

Ze Zuba se totiž stal pevný člen defenzivy Senators a zájem o něj by byl jistě velký. V předchozích dvou sezonách si vybudoval hodně silnou pozici, díky čemuž v tomto ročníku hrál v průměru přes 22 minut na zápas. A to i přesto, že neměl úplně štěstí a potýkal se s zdravotními obtížemi, kvůli čemuž stihl odehrát jen 14 zápasů. Také aktuálně figuruje na marodce, když kvůli zlomenině čelisti nehraje od 3. prosince.

„Arťomův přechod k severoamerickému hokeji byl pozoruhodný,“ vyjádřil radost generální manažer Ottawy Pierre Dorion. „Tvrdě pracoval na tom, aby se v NHL prosadil jako vynikající hráč a silný obránce. Když je na ledě, důsledně nám pomáhá zlepšovat naši defenzivu. Jsme rádi, že jsme se s ním dohodli na prodloužení spolupráce.“

Olympijský šampion a držitel dvou bronzů z mistrovství světa prozatím v NHL odehrál 142 zápasů, ve kterých vsítil 11 branek a přidal 29 asistencí. O tom, nakolik je platným členem kádru, svědčí především bilance účasti na ledě, ve které má +4 body. To je u týmu, který má dlouhodobě problémy s defenzivou a inkasuje podstatně více branek, než jich sám dává, solidní číslo.

Share on Google+