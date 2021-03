Stastny vyrovná svého otce. Jsem na něj hrdý, hlásí legenda

977. To je číslo, kolem kterého se bude motat celý pondělní duel mezi Vancouverem a Winnipegem. Právě tolikátý zápas totiž v NHL odehraje Paul Stastny. Vyrovná tím výkon, který během patnácti sezon stihl jeho otec, legenda a člen Síně slávy Peter Šťastný.

„Je to asi jediná věc, ve které ho kdy předstihnu,“ řekl skromně Paul Stastny. „Jsem jeho největší fanoušek, on zase můj. Tak by to mezi tátou a synem mělo být.“

Stastnyho otec byl ikonou NHL v osmdesátých letech. V tomto období byl dokonce druhým nejproduktivnějším hráčem soutěže, hned za Waynem Gretzkym. Během patnácti sezon v NHL nasbíral bývalý útočník Quebec Nordiques, New Jersey Devils a St. Louis Blues 1239 bodů.

Paul nyní hraje svou patnáctou sezonu. Zahrál si za Colorado, které ho v roce 2005 draftovalo, St. Louis, Vegas a Winnipeg. Zatím je na metě 744 bodů.

„Doufám, že mě překoná v co možná nejvíce kategoriích. Nikdo mu to nepřeje víc než já,“ říká Peter. „Jen doufám, že se mu v této sezoně nic nestane, protože bych si přál, aby překonal tisíc odehraných zápasů. Je to významný milník, na který ne každý hokejista dosáhne. O hráči to leccos vypovídá. Jsem na něj moc hrdý.“

Šťastní patří mezi nejproduktivnější dvojice, které jsou ve vztahu otec a syn. Historicky jim patří třetí místo, a to díky 1983 získaným bodům. Před nimi jsou pouze Gordie a Mark Howeové (2592) a Bobby a Brett Hullové (2561).

„Když o tom přemýšlím, zní to fakt dobře,“ komentuje statistický úspěch Paul. „Nesnažím se ale nikoho překonat. Na led jdu s tím, že chci mít dobrou pověst jako člověk a hokejista.“

To plní na jedničku. Alespoň dle slov svých spoluhráčů. „Od svého táty se učí celý život, zároveň se toho ale dost naučil během své dlouhé kariéry,“ komentuje počínání svého spoluhráče Mark Scheifele. „Je to kluk, ke kterému vzhlížím. Dám na jeho názor. Mám štěstí, že je to můj kamarád i spoluhráč.“

Jednou z věcí, díky které je Paul tak dobrým hokejistou, je jeho hokejové myšlení. Je to také něco, čímž vynikal i jeho táta.

„Jako bych se díval na sebe,“ pokračoval Peter. „Situace řeší s velkým klidem. Má na výběr ze tří nebo čtyř možností a vždycky vybere tu správnou.“

A i když je od sebe dělí spousta kilometrů, v kontaktu stále zůstávají. Pravidelně si píšou a třeba třikrát do týdne si zavolají. Většinou je prý v plánu jenom poptat se, jak se mají. Výjimkou ale nejsou třeba dvouhodinové hovory. Samozřejmě se občas stočí i na hokej.

„Nechci úplně říkat, že je něco jako mentální kouč, ale v hokeji zažil leccos, tak moje starosti občas ventiluji k němu,“ přiznal Paul. „Přesně ví, o čem mluvím, protože si ty situace na ledě zažil. Jako rodina máme v krvi to, že si pocity necháváme pro sebe a řešíme je uvnitř. Někdy je ale fajn podělit se o ně s ním.“

