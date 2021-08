Šťastný Vrána: Složitá jednání, teď se ale těším na sezonu!

Úleva! To je asi jedno z nejvýstižnějších slov pro hokejisty, kteří se vyhnou arbitráži. Proces čeká ty, kteří jsou chráněnými volnými hráči a s týmem se ještě nedohodli na novém kontraktu. Přesně toto by čekalo ve středu Jakuba Vránu, kdyby si den předtím neplácl s Red Wings. Český útočník podepsal smlouvu na tři roky.

„Jednání o smlouvě nebyla lehká, ale jsem rád, že jsou nakonec spokojené obě strany,“ řekl v prvním rozhovoru po podpisu novinářům. „Jsem rád, že je to za mnou a že se v klidu můžu připravovat na další sezonu.“

Pětadvacetiletý Čech se do Detroitu dostal letos na jaře, kdy byl součástí obří výměny z Washingtonu.

„Když jste součástí výměny, v podstatě ani nevíte, co očekávat,“ pokračoval. „Všechno se stalo strašně rychle. Od prvního dne mi tady ale každý pomáhal usadit se.“

Ve městě motorů, jak se Detroitu přezdívá, se uvedl skvěle. V jedenácti odehraných utkáních vstřelil osm branek a přidal tři asistence. Nejvíce zaujal na konci dubna, kdy čtyřmi brankami smetl Dallas.

„Je to tu jiné než ve Washingtonu,“ neskrýval. „Na ledě jsem víc. Taky se mi trochu změnila role. Těším se na to, až všem budu moct ukázat, co umím a jaký mám potenciál.“

To, že má Vrána výjimečný ofenzivní potenciál, všichni ví. Čím dál častěji byl však v poslední době kritizován za svou hru v obraně. Ostatně, tento problém měl být hlavním důvodem k výměně z Capitals. Během prvních zápasů v červeném dresu to ale vypadalo, že se Vrána trochu zlepšil.

„Jeho pracovní morálka byla taková, jakou vidíte u hráčů, kteří chtějí být všestrannými a kteří se později stanou vítězi,“ komentoval Vránovo snažení trenér Red Wings Jeff Blashill. „V tomhle může jenom růst.“

Vypadá to, že přesně takový přístup Vrána potřeboval. S trenérem si totiž očividně perfektně sedl.

„Jsme mezi sebou upřímní,“ říká Vrána. „Snažím se zlepšit a pracovat na maličkostech, které tomu můžou pomoct. Komunikujeme spolu víc než dost. Těším se na naši budoucí spolupráci.“

Díky delší smlouvě se nyní může Vrána soustředit jenom na hokej. Detroit do něj vložil důvěru a teď je jen na českém útočníkovi, aby naplno rozvinul svůj potenciál. Pokud tak učiní, bez debat se stane jedním z lídrů celého týmu.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+