2. listopadu 11:30Jiří Lacina
Jasně, výkonnostně možná slevuje, už nesbírá tolik bodů jako dřív. Ale jinak je tenhle chlap navýsost spolehlivý. Co rozhodně neztratil? Tak určitě centimetry. Skoro dvoumetrový čahoun když roztáhne pazoury, obsáhne půl obranného pásma. A pak výdrž. Brent Burns je železným mužem ligy!
Považte, kolik mu je. Ve čtyřiceti letech je nejstarším hráčem současné NHL a přitom nevynechal zápas víc než tucet let! Tohle se zatraceně počítá. V lize je spousta hráčů, kteří mají vysoké kontrakty a jsou věčně na marodce. Na Burnse je spoleh.
Neschopenku neměl od sezóny 2013-14!
Od té doby odehrál osm kompletních ročníků za San Jose, včetně dvou osekaných kvůli covidu (aby to snad někoho v zápise nemátlo). Následovaly tři roky v Carolině, opět bez jediného volného večera. Teď natahuje šňůru v Coloradu.
Sakum prásk odehrál Burns za 22 let v NHL už 1510 zápasů s bilancí 916 bodů (262+654). Během té doby zablokoval 1735 střel a rozdal 1394 hitů.
Aktuálně je před Ovečkinem nejstarším chlapem v lize a táhne historicky čtvrtou nejdelší šňůru odehraných zápasů bez pauzy (938). Před ním už jsou jen Doug Jarvis (964), Keith Yandle (989) a Phil Kessel (1064).
Á propos, Kessel je trochu specifický případ. Všichni si pamatujeme jeho nadváhu a pochybnou životosprávu, kdy se nechával fotit s hot dogy. Po prodělané rakovině varlat je doživotně závislý na TRT (hormonální substituční terapie testosteronem), což mohlo příznivým způsobem ovlivnit schopnost regenerace, citlivost na inzulin a další faktory.
Burns by musel k absolutnímu rekordu dohrát tuto a přidat ještě minimálně jednu další sezónu. Předčasné úvahy... I za aktuální výkony se ale sluší před veteránem smeknout.
