Start ve stylu velikánů. Eichel navázal na Lemieuxe, Bossyho a Gretzkyho

20. října 16:00Tomáš Zatloukal
15 bodů. Za šest zápasů. Že jste podobně bryskní vlétnutí do sezony v posledních letech už viděli? Že se podobně uvedli předloni Jack Eichel a v roce 2021 Connor McDavid? Pak vězte, že Eichelovo entrée je ještě z jiného ranku a snese srovnání s výkony těch největších ofenzivních machrů v dějinách NHL.
Dát aspoň pět gólů a zároveň nastřádat dvouciferný počet asistencí?
To za sextet úvodních mačů zvládli už jen Mike Bossy, Mario Lemieux (dvakrát) a Wayne Gretzky (třikrát).
Eichel je ve vskutku vybrané společnosti, zůstává ovšem mimořádně pokorný. Stále vidí rezervy. „Pokaždé je na čem pracovat. Svůj hokej neberu jako hotový produkt, na kterém se nedá nic vylepšit.“
Tohle prohodil po čtyřbodové show proti Calgary Flames.
Mimochodem, kvartet bodů za jediný večer posbíral za Vegas Golden Knights už popáté. Lépe je na tom historicky pouze Mark Stone (7), i on zhasil Calgary čtyřmi „punkty“.
Právě s kapitánem Zlatých rytířů Eichel válí, společně opanují čelo tabulky produktivity NHL. Ex-tahoun buffalských Šavlí je s bilancí 5+10 první, Stone je na druhém fleku se 13 body.
Zůstává otázkou, zda se Stoneovo konto v nejbližší době rozšíří, protože duel s Plameny nedohrál.
Eichelovi se každopádně nedaří jen a pouze díky souhře se Stonem, výborná je také jeho spolupráce s ruským šutérem Pavlem Dorofejevem a společnou řeč nachází i s největší letní posilou. Ano, řeč je o Mitchi Marnerovi.
Ten se naposledy dočkal premiérových tref za Vegas a Eichel mu je tuze přál. A zároveň si pochvaloval: „Je skvělé, že k nám přišel.“
Kdo ví, jestli Eichel případně bez Stonea zvolní. V tuto chvíli každopádně ukazuje, že je hráčem za 13,5 milionu dolarů. Dává zapomenout na rozpačité letošní play-off. Táhne nejlepší ofenzívu NHL, nikdo nedal víc gólů (26) než Vegas.
Zlatým rytířům je zvyklý pomáhat i jinak, nezřídkakdy ho uvidíte na ledě bránit přesilovku soupeře. Jeho hra se blíží k prvotřídní všestrannosti, sám ale dál hledá detaily, které může vypilovat.
Největší pozornost ale poutají jeho ofenzivní kejkle, zařadí se letos mezi legitimní kandidáty na Art Ross Trophy? Tedy do sorty plejerů, v níž ho mnozí očekávali ještě před draftem 2015?
Kumštu má na rozdávání, zdraví mu drží (klepy, klep) a mít k ruce borce typu Marnera také neuškodí. Navíc oproti minulosti častěji pálí, více se cpe do šancí.
„Proč? Chci dávat víc gólů... A bez ranky není branky,“ prohodil po posledním galapředstavení. Stará pravda.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.