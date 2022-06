Staří známí zase pohromadě! Dotáhne finská dvojka Colorado ke Stanley Cupu?

Artturi Lehkonen a Mikko Rantanen. Dva Finové, kteří se znají téměř od malička, prošli organizací TPS Turku a nyní společně táhnou Laviny k vytouženému Stanley Cupu.

Lehkonen se do Colorada dostal letos v březnu. Během uzávěrky přestupů se přesunul z Montrealu. Krok vedení Avs velmi chválil i Tomáš Plekanec, který s finským útočníkem strávil pár sezon. „Pro Colorado se jedná o skvělý tah. Je to hráč, který může týmu pomoci až ke Stanley Cupu,“ komentoval přestup svého bývalého spoluhráče do Denveru.

V novém týmu přivítal Lehkonena dobrý kamarád z dětství, Mikko Rantanen. „Dá se říct, že jsme spolu vyrůstali,“ řekl o rok starší Lehkonen. Oba borci pochází z Turku, ale mnoho zápasů spolu v mládí neodehráli. Dle slov Lehkonena se znají již od deseti let a hráli spolu pár malých turnajů. Jejich společným vrcholem bylo mistrovství světa juniorů v roce 2015.

Nyní však píší další kapitolu svého společného hokejového života. Z perfektní finské spolupráce těží právě Colorado. Lehkonen s Rantanenem spolu sice nejsou ve stejné útočné formaci, v přesilovkách jim to však společně šlape parádně. V prvním finálovém utkání se zaskvěl Rantanen, který svého parťáka našel před brankou. Lehkonen zvyšoval díky šikovné teči na 3:1.

„Určitě je to pro nás něco speciálního. Před dvanácti lety, když jsme spolu hráli v našem rodném městě, jsme ani nepomysleli, že bychom spolu mohli bojovat o Stanley Cup,“ pronesl asistent kapitána v Coloradu.

A byl to právě Rantanen, který se o finském parťákovi bavil s generálním manažerem Sakicem. „Vzpomínám si, že jsme se o něm bavili. Ptal se mě, jaký je. Říkal jsem, že je to skvělý kluk a může nám pomoci jak na ledě, tak mimo něj,“ přidal své postřehy útočník, který už za Colorado kroutí sedmou sezonu.

Nováček v coloradském dresu zažívá velmi povedené play off. V patnácti zápasech si připsal dvanáct bodů. Na kontě má navíc tři vítězné góly, což je nejvyšší počet mezi hráči Avalanche. Jeho branka v prodloužení čtvrtého zápasu poslala Colorado po jednadvaceti letech do finále. „Určitě je příjemné vstřelit tak důležitý gól, který nás posunul do finále. Doufám, že letos už Stanley Cup vyhrajeme,“ řekl šestadvacetiletý útočník.

K zisku nejslavnější trofeje světa Coloradu chybí tři vyhrané zápasy. Poté mohou Rantanen s Lehkonenem dovézt Stanley Cup společně do Turku.

