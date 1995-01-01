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Staré rány stále nejsou zahojeny. Toronto Marnera nechránilo, pálí jeho agent

24. července 9:00

David Zlomek

Útočník Mitch Marner už sice rok obléká dres Vegas Golden Knights, ale jizvy z jeho konce v Torontu se ještě zdaleka nezahojily. Jeho agent Darren Ferris se nyní opřel do vedení Maple Leafs a tvrdí, že klub svého elitního hráče obrazně neustále předhazoval rozzuřenému davu.

Marner sice s Torontem každý rok bezpečně proklouzl do vyřazovacích bojů, ale jakmile přišel tradiční kolaps v play-off, vina padala takřka výhradně na jeho hlavu. Podle Ferrise to zašlo až za hranu únosnosti.

„Postupem času se z Mitche stal hromosvod úplně všeho,“ prohlásil agent v podcastu PuckPedia Hockey Show. „Byl pod drobnohledem každý zápas, po každé porážce kritizovali nejen jeho, ale i jeho rodinu. Chvílemi mu na sociálních sítích chodily i výhrůžky, což už bylo vyloženě znepokojivé. Panovala kolem něj hysterie. Nesmíte zapomínat, že ho v Torontu dokonce přepadli a ukradli mu auto. Kdykoliv tým neuspěl, ukázali prstem jen na něj. Pro ten klub přitom krvácel, ale organizace se ho podle mého názoru nikdy nezastala a nechránila ho.“

Vztahy mezi hráčovým táborem a klubem dosáhly bodu mrazu v průběhu předminulé sezony. Ferris si tehdy sedl s generálním manažerem Bradem Trelivingem a vyložil mu obavy z toho, co se kolem hráče děje. Místo zklidnění situace ale Toronto před uzávěrkou přestupů přišlo s návrhem, zda by Marner nekývl na výměnu do Caroliny. To už byla pro zklamaného útočníka poslední kapka.

„Celá ta věc s Carolinou a to, jak se to seběhlo, situaci vůbec nepomohlo,“ dodal Ferris s tím, že klub podle něj nevyvinul žádné skutečné úsilí, aby napjatou atmosféru jakkoliv řešil. Výsledkem byl letní sign-and-trade, kterým se těsně před otevřením trhu s volnými hráči pakoval do Nevady.

Hokejový osud má občas hodně zvláštní smysl pro humor a po Marnerově odchodu jako by úřadovala karma. Zatímco Toronto se v první sezoně bez svého ofenzivního lídra vůbec nedostalo do play-off, Golden Knights dokráčeli až do finále Stanley Cupu, kde paradoxně padli právě s Carolinou. Sám Marner byl přitom hlavním tahounem Vegas a v play-off ovládl týmovou produktivitu s 10 góly a celkově 29 body.

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