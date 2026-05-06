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NHL

Stanley Cup patří Carolině! Hurricanes ovládli šesté utkání ve Vegas

15. června 5:15

Jan Šlapáček

Finálová série se sedmého utkání nedočká. Carolina sehrála na ledě Vegas dokonalé utkání a po výhře 3:0 slaví zisk Stanley Cupu.

Carolina vstoupila do šestého utkání s pořádnou dávkou sebevědomí a bylo cítit, že se zpátky domů bez Stanleyova poháru vracet nechce. Hned ve čtvrté minutě tahle slova potvrdil Taylor Hall, jenž dostal Hurricanes do vedení a tento gól se nakonec stal i vítězným.

Klub z Raleighu měl hru pod kontrolou i ve druhé třetině, ve které vedení Caroliny zvládl navýšit Jackson Blake a výrazně přiblížil svůj tým k vítězství.

Golden Knights se ve třetí třetině a především v závěrečných minutách pokoušeli z posledních sil osud šestého utkání zvrátit, nebylo jim ale přáno. Brandon Bussi si připsal několik výborných zákroků a stála při něm i štěstěna.

Definitivní tečku za letošním ročníkem NHL dal v 59. minutě střelou do prázdné branky Nikolaj Ehlers.

Carolina získala svůj druhý Stanley Cup v historii, ten předešlý vybojovala v roce 2006. Za zmínku stojí, že Hurricanes prošli vyřazovacími boji s pouhými třemi porážkami. Pouze Edmonton v roce 1988 jich zapsal méně.

Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes
0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Konečný stav série: 2:4

Branky a nahrávky
4. Hall (Jaccob Slavin, Blake), 34. Blake (Stankoven), 59. Ehlers.

Statistika
Střely na bránu: 22 – 23 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?
Carter Hart (VGK) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 58:02
Brandon Bussi (CAR) – 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 17:00

Tři hvězdy utkání
1. Brandon Bussi (CAR) - 22 zákroků
2. Taylor Hall (CAR) - 1+0
3. Jackson Blake (CAR) - 1+1

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