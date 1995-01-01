Stanley Cup na Long Islandu? DeBoer věří v rychlý restart Islanders

25. července 9:00David Zlomek
Pro Petea DeBoera není žádná výzva dost velká. Zkušený lodivod vstupuje do své první kompletní sezony na lavičce New York Islanders a laťku si rozhodně nestaví nízkou. I když Ostrované v závěru ročníku pohořeli a podruhé v řadě neproklouzli do play-off, nový šéf střídačky věří, že cesta zpět na samotný vrchol NHL může být nečekaně rychlá.
DeBoer převzal tým v dubnu po vyhozeném Patricku Royovi a stihl odkoučovat jen závěrečné zápasy. I tak krátká epizoda mu ale dala do ruky obrovskou výhodu.
„Bylo to docela divoké. Nikdy dřív jsem nebral tým takhle na poslední chvíli,“ přiznal DeBoer v rozhovoru pro stanici TSN. „S odstupem času jsem ale strašně rád, že jsem do toho šel. Strávil jsem s kluky dva týdny, udělal výstupní pohovory a viděl je přímo v zápasech na střídačce. Před startem kempu se díky tomu cítím o obrovský kus napřed.“
Islanders v minulé sezoně posbírali 91 bodů, ale zničil je tragický březen. DeBoer je přesto přesvědčený, že současná liga umožňuje bleskový návrat mezi elitu. Jako důkaz uvádí jízdy Buffala, Montrealu, Philadelphie nebo Utahu.
„Všichni chceme vyhrát Stanley Cup. Dnešní liga je úplně jiná než před pěti lety. Tehdy byly dva nebo tři týmy, které mohly reálně pomýšlet na titul. Minulý ročník ale ukázal, že pokud máte ty správné lidi, dokážete klub otočit o 180 stupňů neuvěřitelně rychle,“ zdůrazňuje kouč.
Kromě kvalitní osy v podobě Bo Horvata, Adama Pelecha, Ryana Pulocka a jednoho z nejlepších gólmanů světa Ilji Sorokina ho do New Yorku přitáhla především mladá krev. A nad všemi vyčnívá jediné jméno.
Rukopis osmnáctiletého obránce Matthewa Schaefera bere DeBoerovi dech. Jednička draftu 2025 má za sebou pohádkovou nováčkovskou sezonu a po odchodu dosavadního kapitána Anderse Leeho do Utahu se na Long Islandu uvolnilo céčko na dresu. DeBoer se sice zasmál otázce, zda by ho mohl navléknout mladík už letos, ale o jeho vůdčích schopnostech nepochybuje.
„Má na sobě napsáno 'budoucí kapitán'. Ať už to bude letos, za rok, nebo za tři roky,“ rozplýval se DeBoer. „V kabině má slovo už teď. Je to naprosto výjimečný kluk. Lidé jako on nebo Macklin Celebrini jsou generační hokejisté, ale zároveň generační osobnosti. Jsou vytesaní ze stejného těsta jako Sidney Crosby.“