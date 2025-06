Stanley Cup a loučení? Florida získala gólmana, prý místo Vaněčka

Florida Panthers i po zisku druhého Stanley Cupu v řadě nespí a nadále aktivně upravují kádr. Novým přírůstkem je brankář Daniil Tarasov, který přichází z Columbusu výměnou za páté kolo nadcházejícího draftu (160. výběr celkově). Ruský gólman ve věku 26 let tak nově doplní Sergeje Bobrovského a nejspíš zaujme pozici záložního brankáře, kterou doposud držel Vítek Vaněček.

Tarasov, rodák z Novokuzněcku stejně jako Bobrovskij, má za sebou čtyři sezony v NHL. V té poslední odchytal za Blue Jackets 20 utkání s bilancí 7–10–2, průměrem 3,54 inkasovaného gólu na zápas a úspěšností zákroků 88,1 %. V lednu si připsal i první čisté konto kariéry, když proti Rangers zlikvidoval všech 26 střel. Jeho celková bilance v NHL zatím čítá 65 startů, 19 výher a průměr 3,44 gólu na utkání.

Vzhledem k tomu, že Tarasov je chráněný volný hráč (RFA), musí se Panthers s jeho táborem nejprve dohodnout na nové smlouvě.

Předpokládá se, že klub plánuje Tarasova jako náhradu právě za Vaněčka, který se v létě stane nechráněným volným hráčem (UFA). Český gólman přišel na Floridu ze San Jose. I s ohledem na platový strop a další priority klubu se očekává, že Panthers jeho smlouvu neprodlouží.

Generální manažer Columbusu Don Waddell poděkoval Tarasovovi za jeho působení a popřál mu úspěch v nové štaci. „Je to skvělý člověk a děkujeme mu za vše, co pro naši organizaci odvedl,“ uvedl.

Panthers se kromě posílení brankoviště pustili i do dalších výměn. Útočník Justin Sourdif, který odehrál za A-tým jen čtyři zápasy, míří do Washingtonu výměnou za výběry ve druhém kole draftu 2026 a šestém kole 2027. Většinu poslední sezony strávil AHL, kde v dresu Charlotte nasbíral 34 bodů ve 43 zápasech a pomohl Checkers do finále Calder Cupu.

